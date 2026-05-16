La generación ansiosa: la crisis de salud mental que golpea a millones de jóvenes

Un joven subido en una marquesina detenido por la policía de Nueva York Brazil Photo Press via AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

La salud mental de los jóvenes estadounidenses atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, soledad, consumo de sustancias y agotamiento emocional forman parte de una crisis silenciosa que hoy preocupa a médicos, escuelas, autoridades federales y familias en todo el país.

Las cifras más recientes de organismos oficiales, universidades y estudios internacionales muestran una realidad contundente: millones de adolescentes y adultos jóvenes están enfrentando problemas emocionales en niveles históricamente altos.

Y aunque algunos indicadores muestran leves mejoras tras los años más duros de la pandemia, expertos advierten de que el problema sigue creciendo, especialmente entre menores de 30 años.

Una crisis que ya afecta a millones

Según datos de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y organizaciones de salud mental en el país:

Cerca de 1 de cada 5 adultos estadounidenses vive con una condición de salud mental diagnosticable cada año.

Más de 59 millones de adultos presentan algún tipo de enfermedad mental.

El 46% de los estadounidenses desarrollará una condición de salud mental en algún momento de su vida.

La mitad de esos trastornos comienza antes de los 14 años.

La ansiedad se mantiene como una de las condiciones más comunes: más de 42,5 millones de adultos sufren trastornos de ansiedad en el país, mientras que 22,5 millones padecen depresión mayor.

Pero la situación es aún más alarmante entre adolescentes y adultos jóvenes.

La depresión juvenil se disparó en menos de una década

Un informe de Gallup publicado en 2025 reveló que el 26,7% de los estadounidenses entre 18 y 29 años recibe actualmente tratamiento por depresión.

En 2017 la cifra era del 13%. En apenas ocho años, los casos se duplicaron.

Las cifras coinciden con reportes de los CDC, que documentan un aumento sostenido de síntomas depresivos desde 2013, especialmente después de la pandemia de covid.

Entre adolescentes de 12 a 17 años:

4,8 millones sufren depresión mayor.

mayor. 3,6 millones padecen depresión severa.

19,5 % enfrenta episodios depresivos importantes.

Soledad, ansiedad y redes sociales: el nuevo ecosistema emocional

Especialistas advierten que la crisis ya no puede entenderse únicamente desde el ámbito clínico.

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 dedicó uno de sus capítulos más alarmantes al impacto psicológico de las redes sociales y los teléfonos inteligentes sobre adolescentes. El documento sostiene que existe evidencia cada vez más sólida de que plataformas digitales diseñadas para captar atención constante están asociadas al aumento de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, aislamiento social y ciberacoso.

El adolescente promedio en Estados Unidos pasa alrededor de cinco horas diarias conectado a redes sociales.

Y no se trata únicamente de entretenimiento. Según investigadores citados en el informe, aplicaciones como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube exponen a millones de menores a estímulos permanentes durante una etapa de enorme vulnerabilidad emocional y desarrollo cerebral.

El problema, advierten expertos, no es solamente el tiempo frente a la pantalla. Es el ecosistema emocional que esas plataformas han construido alrededor de una generación que vive bajo comparación constante, hiperestimulación y presión social permanente.

"La tristeza constante" sigue siendo masiva

Aunque los CDC reportaron algunas mejoras recientes, el panorama sigue siendo delicado.

Entre 2021 y 2023: el porcentaje de estudiantes de secundaria que reportó sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza bajó de 42% a 40%; entre mujeres adolescentes descendió de 57% a 53%.

Sin embargo, las cifras siguen siendo extraordinariamente altas.

Además, los CDC alertaron sobre el aumento del acoso escolar, más violencia en escuelas, y mayor ausentismo por miedo a la inseguridad.

En 2023:

19% de los estudiantes reportó haber sufrido bullying escolar;

13% faltó a clases por temor a su seguridad;

y casi 3 de cada 10 estudiantes LGBTQ+ fueron acosados en la escuela.

Pensamientos suicidas: una emergencia nacional

La dimensión más grave de la crisis aparece en las estadísticas de suicidio y autolesiones.

Entre jóvenes estadounidenses de 12 a 17 años:

13,4% tuvo pensamientos suicidas ;

; 6,5% elaboró planes de suicidio ;

; 3,7% intentó quitarse la vida.

Eso representa aproximadamente 953.000 intentos de suicidio juvenil.

La World Health Organization recuerda que el suicidio ya es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años a nivel global.

La pobreza también enferma

La crisis emocional juvenil en el país tiene además una fuerte dimensión económica.

Gallup encontró que 35,1 % de los adultos con ingresos inferiores a 24.000 dólares anuales reporta depresión; frente al 22,1 % registrado hace ocho años.

Los investigadores vinculan el deterioro emocional con:

deuda estudiantil,

inseguridad alimentaria,

inestabilidad habitacional,

inflación,

y dificultades para acceder a tratamiento psicológico.

Mientras tanto, más de 28 millones de adultos con enfermedades mentales no reciben ningún tipo de atención.

Y entre jóvenes con depresión,0casi el 60% no recibe tratamiento; solo el 28% de quienes padecen depresión severa obtiene atención consistente.

Una generación marcada por la pandemia

La pandemia de covid aceleró tendencias que ya venían creciendo.

El aislamiento social, la interrupción escolar, la incertidumbre económica y el incremento del tiempo frente a pantallas profundizaron el deterioro emocional.

Según reportes citados por medios estadounidenses: las recetas de antidepresivos para adolescentes crecieron más de 63% durante la pandemia; y los niveles de soledad entre jóvenes alcanzaron máximos históricos.

Actualmente 29% de los adultos jóvenes reporta sentirse solo frecuentemente; y uno de cada tres jóvenes con altos niveles de soledad recibe tratamiento por depresión.

El desafío que enfrenta el país

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​Gallup estima23.000 millones de dólares anuales relacionadas con ausentismo laboral por depresión.

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​Mientras tanto, expertos advierten que el sistema sigue siendo insuficiente: existe una proporción aproximada de 350 personas por cada proveedor de salud mental disponible y millones de familias siguen enfrentando barreras económicas para acceder a terapia o atención psiquiátrica. La crisis de salud mental juvenil ya está impactando escuelas, universidades, productividad laboral, sistemas sanitarios, y relaciones familiares.​Gallup estima pérdidas económicas de más de​Mientras tanto, expertos advierten que el sistema sigue siendo insuficiente: existe una proporción aproximada de 350 personas por cada proveedor de salud mental disponible y millones de familias siguen enfrentandoo atención psiquiátrica.

¿Qué viene ahora?

Autoridades federales, escuelas y organismos internacionales intentan reforzar programas de prevención, detección temprana y acceso a servicios psicológicos.

Los CDC impulsan iniciativas como 'What Works in Schools', enfocadas en:

crear entornos escolares más seguros,

ampliar el acceso a servicios de salud,

y fortalecer el bienestar emocional estudiantil.

Al mismo tiempo, algunos países ya comenzaron a restringir el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales entre menores, mientras crece el debate global sobre el impacto psicológico de la vida digital.

Pero para millones de familias estadounidenses, la discusión ya dejó de ser teórica.

La gran pregunta ahora es si el país podrá responder a tiempo a una generación que, pese a vivir hiperconectada, se siente cada vez más sola, más ansiosa y emocionalmente agotada.