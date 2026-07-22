Caso Maduro: la Fiscalía y la defensa proponen que el juicio empiece en junio de 2027

Publicado por Joaquín Núñez 21 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) dio un nuevo paso en el proceso penal contra el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Los fiscales del DOJ y la defensa de Maduro presentaron el martes un cronograma conjunto en el que propusieron que el juicio por cargos relacionados con narcotráfico comience en junio de 2027 ante un tribunal federal de Manhattan.

La propuesta fue elevada al juez federal Alvin Hellerstein, quien deberá definir si acepta el calendario durante una audiencia prevista para este miércoles. Según el cronograma, los abogados de Maduro tienen plazo hasta el 2 de septiembre para solicitar que la causa sea desestimada.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Desde entonces permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde espera que comience su juicio. La misión que terminó con la captura fue nombrada como operación 'Resolución Absoluta' e involucró a diversas agencias estadounidenses, entre ellas la CIA, el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia y las Fuerzas Armadas.