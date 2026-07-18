Nueva York: el brote de legionelosis deja al menos un muerto

Publicado por Alejandro Baños 18 de julio, 2026

Al menos una persona murió debido al brote de legionelosis que afecta a la zona del Upper East Side (Nueva York), concretamente en los barrios de Carnegie Hill and Yorkville.

"Siento comunicar el fallecimiento de una persona debido al brote de legionelosis detectado en la zona del Upper East Side", indicó el comisario de Salud de la Ciudad de Nueva York, el doctor Alister Martin, a través de un comunicado.

El doctor Martin trasmitió sus condolencias a los allegados de la víctima, de la que no se ofrecerá su identidad por respeto.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York comenzó a notificar casos a principios de julio, cuando varias personas acudieron a los centros de salud con síntomas.

Desde entonces, 67 casos han sido confirmados, incluyendo las 12 personas que continúan hospitalizadas.