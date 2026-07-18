Nueva York: el brote de legionelosis deja al menos un muerto
Desde que se detectó el brote en la zona delUpper East Side, se han confirmado 67 casos, incluyendo las 12 personas que continúan hospitalizadas.
Al menos una persona murió debido al brote de legionelosis que afecta a la zona del Upper East Side (Nueva York), concretamente en los barrios de Carnegie Hill and Yorkville.
"Siento comunicar el fallecimiento de una persona debido al brote de legionelosis detectado en la zona del Upper East Side", indicó el comisario de Salud de la Ciudad de Nueva York, el doctor Alister Martin, a través de un comunicado.
El doctor Martin trasmitió sus condolencias a los allegados de la víctima, de la que no se ofrecerá su identidad por respeto.
El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York comenzó a notificar casos a principios de julio, cuando varias personas acudieron a los centros de salud con síntomas.
Desde entonces, 67 casos han sido confirmados, incluyendo las 12 personas que continúan hospitalizadas.
Legionelosis
Entre sus principales síntomas se encuentran tos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar. Otros menos comunes son diarrea, náuseas y confusión.
Por lo general, aquellos que la contraen suele ser por inhalar vapor de agua que contiene la bacteria. No se trasmite de persona a persona y se trata, principalmente, con antibióticos.
Es cierto que entre sus complicaciones se encuentra la muerte. Sin embargo, es poco frecuente (uno de cada 10 casos).