Greg Abbott confirma dos muertos por las inundaciones en Texas y advierte sobre nuevas lluvias extremas

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó este jueves la muerte de dos personas a causa de las inundaciones que afectan distintas zonas del estado y advirtió que las autoridades continúan enfrentando un episodio de lluvias históricas con riesgo de inundaciones catastróficas.

“Proteger la vida sigue siendo nuestra máxima prioridad mientras afrontamos lluvias extraordinarias que están batiendo récords”, afirmó Abbott en un comunicado difundido por su oficina tras una sesión informativa celebrada en el Centro de Operaciones Estatales, en Austin.

Durante una rueda de prensa, el gobernador precisó que las víctimas fallecieron tras ser arrastradas por las aguas mientras se encontraban en sus vehículos. Según indicó, uno de los fallecidos era un hombre cuyo vehículo recreativo fue arrastrado por la corriente, mientras que la segunda víctima era una mujer cuyo automóvil quedó atrapado por las inundaciones.

“Las inundaciones catastróficas que ponen en peligro la vida siguen siendo nuestro principal riesgo esta noche”, añadió el gobernador en unas declaraciones recogidas por Reuters.

Abbott señaló que el estado ha desplegado más de 2.350 efectivos de emergencia y más de 1.400 vehículos, incluidos helicópteros Black Hawk y embarcaciones para rescates en aguas rápidas, para atender la emergencia en varias regiones de Texas.

De acuerdo con el gobernador, los equipos de emergencia han llevado a cabo 230 rescates, entre ellos el de un hombre y su perro, quienes fueron evacuados de un camión con la ayuda de un helicóptero y un nadador de rescate.