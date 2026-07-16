Los CDC investigan un brote de diarrea explosiva: Taco Bell retira algunos productos y afirma que no existe ningún vínculo con la cadena

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote multiestatal de ciclosporiasis en el país, una enfermedad parasitaria que puede provocar diarrea acuosa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales.

En una actualización publicada el 15 de julio, los CDC informaron que más de 400 personas infectadas con Cyclospora habían sido reportadas en Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky en relación con un brote multiestatal. La agencia señaló que tiene conocimiento de casos adicionales que continúan bajo investigación y advirtió que el número real de afectados podría ser mayor.

Los funcionarios de salud pública están entrevistando a personas enfermas para determinar qué alimentos consumieron antes de presentar síntomas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ningún alimento específico como fuente del brote.

Los CDC también expresaron preocupación por el aumento de casos desde principios de mayo y señalaron que investigan múltiples conglomerados adicionales de ciclosporiasis en todo el país.

Por su parte, Yum Brands informó que Taco Bell retiró algunos productos limitados en determinados restaurantes como medida de precaución. La compañía afirmó que las autoridades sanitarias estadounidenses no han vinculado el brote con la cadena ni con ningún producto alimenticio específico.

“Los funcionarios de salud pública no han confirmado un vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o minorista específico”, señaló la empresa en un comunicado.

Según información adicional difundida por Reuters, los casos confirmados por laboratorio de ciclosporiasis en Estados Unidos ascendieron a 1.645 hasta el 13 de julio, un incremento de más de 800 casos respecto a la actualización anterior. Asimismo, los CDC informaron de 141 hospitalizaciones y ninguna muerte relacionada con el brote.