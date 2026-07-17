Los CDC vinculan un brote del virus que causa diarrea explosiva con una lechuga rallada servida en establecimientos de Taco Bell en cinco estados

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron este jueves de que investigan un brote multiestatal de infecciones por Cyclospora relacionado con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos.

De acuerdo con la actualización publicada el 16 de julio de 2026, más de 1.644 personas han enfermado en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Las autoridades sanitarias han registrado 94 hospitalizaciones y no se han reportado muertes.

Los CDC recomendaron a la población no consumir lechuga iceberg rallada servida en locales de Taco Bell ubicados en esos cinco estados mientras continúa la investigación.

La agencia señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos identificó, mediante una investigación de trazabilidad, a un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México utilizada en los establecimientos afectados. Asimismo, indicó que Taco Bell está trabajando para dejar de utilizar este producto.

“La FDA está trabajando directamente con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada fue distribuida a otros lugares”, indicaron los CDC.

Las autoridades sanitarias precisaron que este brote es independiente de otros casos y brotes de ciclosporiasis que actualmente se investigan en todo el país,