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Los CDC vinculan un brote del virus que causa diarrea explosiva con una lechuga rallada servida en establecimientos de Taco Bell en cinco estados

De acuerdo con la actualización publicada el 16 de julio de 2026, más de 1.644 personas han enfermado en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Las autoridades sanitarias han registrado 94 hospitalizaciones y no se han reportado muertes.

Imagen referencial de un restaurante Taco Bell

Imagen referencial de un restaurante Taco BellImaginechina via AFP

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron este jueves de que investigan un brote multiestatal de infecciones por Cyclospora relacionado con lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos.

De acuerdo con la actualización publicada el 16 de julio de 2026, más de 1.644 personas han enfermado en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Las autoridades sanitarias han registrado 94 hospitalizaciones y no se han reportado muertes.

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Los CDC recomendaron a la población no consumir lechuga iceberg rallada servida en locales de Taco Bell ubicados en esos cinco estados mientras continúa la investigación.

La agencia señaló que la Administración de Alimentos y Medicamentos  identificó, mediante una investigación de trazabilidad, a un único proveedor de lechuga iceberg procedente de México utilizada en los establecimientos afectados. Asimismo, indicó que Taco Bell está trabajando para dejar de utilizar este producto.

“La FDA está trabajando directamente con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada contaminada fue distribuida a otros lugares”, indicaron los CDC.

Las autoridades sanitarias precisaron que este brote es independiente de otros casos y brotes de ciclosporiasis que actualmente se investigan en todo el país, 

La ciclosporiasis y los síntomas 

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora. Entre sus síntomas más comunes figuran la diarrea acuosa, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, los calambres, la hinchazón abdominal, el aumento de gases, las náuseas y la fatiga.

Según los CDC, los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después de consumir alimentos o agua contaminados, aunque pueden manifestarse entre dos días y dos semanas después de la exposición. Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse desde varios días hasta un mes o más.

La agencia recomendó a las personas que presenten síntomas que contacten a su proveedor de atención médica y soliciten específicamente pruebas para detectar Cyclospora, ya que las pruebas rutinarias de heces no siempre incluyen la detección del parásito.

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