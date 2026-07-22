Un grave error en Nueva Jersey autorizó la inscripción de 6.600 no ciudadanos y permitió cientos de votos ilegales

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 21 de julio, 2026

La gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que un error en el software de la Comisión de Vehículos de Motor (MVC) provocó la inclusión accidental de más de 6.000 ciudadanos extranjeros en las listas oficiales de votantes registrados.

La falla, que se mantuvo operativa desde junio de 2023 hasta junio de 2024 durante la administración previa, derivó en que al menos 400 no-ciudadanos emitieran su voto en diferentes procesos electorales.

De acuerdo con las explicaciones brindadas por la gobernadora en conferencia de prensa, el problema se originó durante la tramitación de licencias de conducir e identificaciones estatales.

A pesar de que aproximadamente 6.600 solicitantes indicaron explícitamente en los formularios no ser ciudadanos estadounidenses, el sistema informático provisto por la empresa contratista los dio de alta automáticamente en el padrón. La mayoría de los individuos añadidos por equivocación no estaban afiliados a ningún partido político.

Reacción de la Casa Blanca e impulso a las leyes de verificación del voto

La confirmación del hecho por parte del gobierno estatal reavivó de inmediato el debate nacional impulsado por la administración del presidente Donald Trump y la mayoría republicana sobre la urgencia de endurecer los controles en las urnas.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló que este tipo de hallazgos desmantela la narrativa demócrata sobre la imposibilidad de que extranjeros voten. "Los demócratas y sus aliados mediáticos han dicho repetidamente que es imposible que no-ciudadanos se registren para votar, y mucho menos que emitan un voto. Una y otra vez se ha demostrado que están equivocados", declaró la funcionaria, destacando que el incidente "subraya la absoluta necesidad de la Ley SAVE America" para exigir identificación en las elecciones.

Por su parte, la presidenta del Partido Republicano de Nueva Jersey, Christine Hanlon, indicó sentirse "reivindicada" tras haber denunciado anomalías en los padrones durante meses. Hanlon solicitó una auditoría integral al registro de votantes del estado y demandó conocer en qué localidades específicas se emitieron esos sufragios, advirtiendo que en contiendas locales pequeñas unos pocos votos son suficientes para alterar el resultado.

Medidas de corrección y disputa sobre responsabilidades legales

La gobernadora Sherrill calificó lo sucedido como "inaceptable" tanto por la lentitud de la agencia estatal en corregir el problema como por el silencio de la administración saliente del exgobernador Phil Murphy.

El estado contrató a la firma externa CSG Law para realizar una revisión independiente, mientras que la administración de la MVC confirmó la cancelación del contrato con el proveedor tecnológico responsable del fallo.

No obstante, la gobernadora rechazó hacer modificaciones a las leyes que permiten a inmigrantes indocumentados tramitar licencias de conducir en Nueva Jersey, argumentando que se trató de una falla de rendición de cuentas operativa.

Sherrill descartó presentar cargos estatales contra los extranjeros que votaron al considerar que el error fue de la propia burocracia estatal, aunque advirtió que el Departamento de Justicia federal podría adoptar una postura legal distinta en el marco de la aplicación de las leyes de inmigración.