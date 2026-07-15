El humo de incendios en Canadá afecta a millones en el centro-norte y el noreste de Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 15 de julio, 2026

Miles de personas fueron evacuadas de una remota zona silvestre del estado de Minnesota mientras el humo de grandes incendios forestales activos en Canadá y Minnesota cubre amplias áreas del Medio Oeste y el noreste del país, generando alertas por la calidad del aire y preocupaciones sanitarias.

Según informó AP, más de 100 incendios forestales permanecen activos en Canadá y los vientos están desplazando el humo hacia el sureste. Las advertencias por condiciones de aire insalubre se extendían este miércoles desde Minnesota, pasando por Toronto, hasta Nueva York, en una semana marcada además por temperaturas inusualmente altas.

Las autoridades cerraron el martes el área silvestre de Boundary Waters Canoe Area Wilderness, en el noreste de Minnesota, donde unos 17 incendios originados por rayos hace más de una semana continúan expandiéndose. El área, de aproximadamente 1,1 millones de acres (445.000 hectáreas), es accesible principalmente en canoa.

Voceros del Servicio Forestal Nacional estimaron que entre 6.000 y 10.000 personas se encontraban dentro de la reserva al momento del cierre. Guardabosques trabajan para evacuar a los visitantes, una tarea que, según las autoridades, puede requerir horas de navegación o incluso transportar embarcaciones por tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó permanecer en espacios cerrados para evitar la exposición simultánea al humo y al calor extremo. También se aconseja el uso de mascarillas N95 en caso de ser necesario salir al exterior y mantener la calidad del aire en interiores mediante el cierre de ventanas y el uso de purificadores o sistemas de aire acondicionado.