Un muerto y tres desaparecidos tras naufragio de barco cerca de Alcatraz

Publicado por Williams Perdomo 15 de julio, 2026

Una persona murió y tres están desaparecidas después de que una embarcación con 20 personas a bordo se hundiera cerca de Alcatraz, la antigua prisión y lugar turístico en la bahía de San Francisco, informaron el martes funcionarios estadounidenses.

Helicópteros, aviones y lanchas de rescate operados por equipos locales de bomberos y policía trabajaban junto con la Guardia Costera de Estados Unidos para encontrar a los desaparecidos.

El jefe de bomberos, Dean Crispen, dijo que los rescatistas respondieron inicialmente a un aviso de "un barco en llamas, a 600 yardas de la isla de Alcatraz" alrededor de las 3:35 p. m. (10:35 GMT), según un breve video de Instagram publicado por el alcalde de San Francisco.

Cuando llegaron los rescatistas, la embarcación había volcado y se hicieron esfuerzos para reanimar a la persona fallecida.

"Inmediatamente le practicaron la reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron a la orilla. Fue declarado fallecido", dijo Crispen.

Inicialmente, el departamento de bomberos informó de dos desaparecidos, pero posteriormente actualizó la cifra a tres, citando declaraciones de testigos.

El teniente Elias Mariano, del Departamento de Bomberos de San Francisco, declaró a la AFP que la búsqueda de los desaparecidos continuará "durante toda la noche".

Según el departamento, los equipos de rescate estaban utilizando "imágenes térmicas, predicción de mareas y modelos para ayudar a dirigir las labores de búsqueda".

Según Mariano, la embarcación era una lancha motora con cabina, de propiedad privada, procedente de Stockton, California.