Un muerto y tres desaparecidos tras naufragio de barco cerca de Alcatraz
Helicópteros, aviones y lanchas de rescate operados por equipos locales de bomberos y policía trabajaban junto con la Guardia Costera de Estados Unidos para encontrar a los desaparecidos.
Una persona murió y tres están desaparecidas después de que una embarcación con 20 personas a bordo se hundiera cerca de Alcatraz, la antigua prisión y lugar turístico en la bahía de San Francisco, informaron el martes funcionarios estadounidenses.
Helicópteros, aviones y lanchas de rescate operados por equipos locales de bomberos y policía trabajaban junto con la Guardia Costera de Estados Unidos para encontrar a los desaparecidos.
El jefe de bomberos, Dean Crispen, dijo que los rescatistas respondieron inicialmente a un aviso de "un barco en llamas, a 600 yardas de la isla de Alcatraz" alrededor de las 3:35 p. m. (10:35 GMT), según un breve video de Instagram publicado por el alcalde de San Francisco.
Cuando llegaron los rescatistas, la embarcación había volcado y se hicieron esfuerzos para reanimar a la persona fallecida.
"Inmediatamente le practicaron la reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron a la orilla. Fue declarado fallecido", dijo Crispen.
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Diane Hernández
Inicialmente, el departamento de bomberos informó de dos desaparecidos, pero posteriormente actualizó la cifra a tres, citando declaraciones de testigos.
El teniente Elias Mariano, del Departamento de Bomberos de San Francisco, declaró a la AFP que la búsqueda de los desaparecidos continuará "durante toda la noche".
Según el departamento, los equipos de rescate estaban utilizando "imágenes térmicas, predicción de mareas y modelos para ayudar a dirigir las labores de búsqueda".
Según Mariano, la embarcación era una lancha motora con cabina, de propiedad privada, procedente de Stockton, California.
16 rescatados
Al menos una persona resultó gravemente herida en el agua cuando llegaron los rescatistas, según informó el diario Los Angeles Times.
Las autoridades confirmaron que los 16 pasajeros restantes fueron rescatados.