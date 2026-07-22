Zelenski renueva la cúpula militar de Ucrania tras la crisis política de la última semana

Publicado por Joaquín Núñez 21 de julio, 2026

Volodímir Zelenski destituyó este martes al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi. La decisión del presidente de Ucrania llegó apenas una semana tras haber destituido al entonces ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, considerado por muchos manifestantes como uno de los principales impulsores de la modernización de las Fuerzas Armadas.

Zelenski confirmó la decisión en un comunicado difundido a través de Telegram, donde anunció que el nuevo comandante en jefe será Mykhailo Drapatyi. “El deseo que todos compartimos es uno solo: la victoria sobre el enemigo y lograr unas condiciones en el frente y una presión sobre Rusia que permitan obligar a Rusia a la paz. (...) Agradezco a Oleksandr Syrskyi y a cada uno de nuestros guerreros por las sólidas posiciones de Ucrania en la primera línea”, escribió el mandatario.

El líder ucraniano sostuvo que la decisión fue el resultado de una serie de reuniones con la cúpula militar. Esos encuentros comenzaron poco después del inicio de las protestas, durante las cuales miles de personas reclamaron la restitución del exministro de Defensa, Fedorov, a quien consideraban una figura clave en la modernización de las Fuerzas Armadas. Los manifestantes también exigieron la salida de Syrskyi, a quien vinculaban con un modelo de conducción heredado de la era soviética.

"Determinaremos conjuntamente una estrategia actualizada de nuestra defensa (y) las medidas para continuar con la reforma del sistema de cuerpos de ejército, a fin de satisfacer las solicitudes de suministros de los comandantes de combate", añadió.

Syrskyi había asumido el cargo de comandante en jefe en febrero de 2024, tras reemplazar a Valerii Zaluzhnyi. Durante su gestión dirigió las operaciones militares ucranianas en un contexto de creciente presión rusa, aunque su conducción fue objeto de críticas por parte de algunos soldados, analistas y dirigentes, quienes cuestionaban el elevado costo humano de determinadas operaciones y su estilo de mando.

En cuanto a Drapatyi, participó en los combates contra Rusia desde 2014 y encabezó unidades durante la defensa de la región de Járkov.