Alerta de lluvias torrenciales en Texas y una persistente ola de calor en el norte del país

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este miércoles de la probabilidad de lluvias excesivas adicionales en la región de Texas Hill Country, donde se esperan acumulados de entre 6 y 8 pulgadas (entre 15 y 20 centímetros) de lluvia durante los próximos días, con registros localizados superiores a las 10 pulgadas (25 centímetros), lo que podría provocar inundaciones repentinas peligrosas.

Según el Centro de Predicción Meteorológica (Weather Prediction Center), el patrón atmosférico de lenta evolución favorecerá la formación repetida de tormentas sobre el sur del país, especialmente en Texas, donde la combinación de humedad procedente del golfo de México y perturbaciones en niveles altos de la atmósfera incrementará el riesgo de precipitaciones intensas hasta el viernes.

Al mismo tiempo, una prolongada situación de calor y humedad continuará afectando a las Grandes Llanuras del Norte y la región de los Grandes Lagos, con temperaturas máximas diarias entre los 32 y los 38 grados Celsius. El organismo prevé que el calor se extienda también al norte de la región del Atlántico Medio, donde algunos puntos podrían alcanzar temperaturas de tres dígitos en grados Fahrenheit durante la jornada del jueves.

El NWS mantiene vigentes advertencias por calor extremo en partes de las Grandes Llanuras del Norte y avisos por altas temperaturas en amplias zonas de los Grandes Lagos, Nueva Inglaterra y el norte del Atlántico Medio. El organismo recomendó a la población mantenerse hidratada, realizar pausas frecuentes y limitar las actividades al aire libre.