“La Captura del ‘Mayo’ Zambada es un logro de la Administración Trump y un fuerte mensaje de la DEA Y la CIA”

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de julio, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y periodista Pedro Ferriz de Con, sobre los efectos de la sentencia contra el narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada, así como también sobre las acusaciones contra funcionarios mexicanos por parte de Estados Unidos.

“El ‘Mayo’ Zambada es, en mi opinión, uno de los narcotraficantes más sagaces que pueda uno pensar. Es un hombre que por 50 años se mantuvo al margen de la detención. Para mí, es un logro de Estados Unidos su captura. Me hubiera gustado que este logro y este triunfo hubieran sido binacionales, de gobierno a gobierno. Porque los mexicanos estamos contentísimos de que esto hubiera pasado. Es un mensaje fuerte y poderoso de la DEA, del FBI y la CIA. Pero pareciera que esto en México no se ve igual. Se concentró el gobierno de Claudia Sheinbaum en reclamar primero por qué se lo llevaron en vez de festejar el hecho conjunto que nos debería poner alegres a todos.

Puedes ver la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.