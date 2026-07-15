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El Pentágono exigirá pruebas de testosterona a los soldados mayores de 30 años

"No se trata de mejoras artificiales; se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales", dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Soldados del Ejército de los Estados Unidos. Imagen de archivo

Soldados del Ejército de los Estados Unidos. Imagen de archivoNurPhoto via AFP.

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el miércoles que el personal militar de 30 años o más se someterá a pruebas de deficiencia de testosterona como parte de los exámenes médicos anuales.

"Está científicamente comprobado que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural", dijo Hegseth en un vídeo publicado en X junto con el texto: "El Departamento de Guerra de Alta Testosterona".

"No se trata de mejoras artificiales; se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales, proteger tu longevidad y asegurar que tengas la base biológica necesaria para sostener la lucha", dijo.

Según Hegseth, dependerá de los soldados si reciben tratamiento en caso de que se les recomiende, y también señaló que aquellos menores de 30 años pueden someterse a la prueba si así lo desean.

El jefe del Pentágono utilizó los términos neutros en cuanto al género "combatientes" y "guerreros" en sus declaraciones y no especificó si el requisito de las pruebas y la opción de tratamiento son para mujeres, cuyos niveles de testosterona también disminuyen con la edad, además de para hombres.

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