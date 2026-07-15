El Pentágono exigirá pruebas de testosterona a los soldados mayores de 30 años

Soldados del Ejército de los Estados Unidos. Imagen de archivo NurPhoto via AFP .

Publicado por AFP 15 de julio, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el miércoles que el personal militar de 30 años o más se someterá a pruebas de deficiencia de testosterona como parte de los exámenes médicos anuales.

"Está científicamente comprobado que, a medida que envejecemos, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural", dijo Hegseth en un vídeo publicado en X junto con el texto: "El Departamento de Guerra de Alta Testosterona".

"No se trata de mejoras artificiales; se trata de restaurar y optimizar tus capacidades naturales, proteger tu longevidad y asegurar que tengas la base biológica necesaria para sostener la lucha", dijo.

Según Hegseth, dependerá de los soldados si reciben tratamiento en caso de que se les recomiende, y también señaló que aquellos menores de 30 años pueden someterse a la prueba si así lo desean.

El jefe del Pentágono utilizó los términos neutros en cuanto al género "combatientes" y "guerreros" en sus declaraciones y no especificó si el requisito de las pruebas y la opción de tratamiento son para mujeres, cuyos niveles de testosterona también disminuyen con la edad, además de para hombres.