Riesgo de fuga: un juez ordena la prisión preventiva para el funcionario de la CIA acusado de almacenar $40 millones en lingotes de oro en su casa

El sello de la CIA se muestra en la pantalla de un teléfono móvil para una fotografía ilustrativa NurPhoto via AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de junio, 2026

Un exalto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acusado de defraudar al Gobierno federal seguirá encarcelado hasta que comience su juicio, luego de que un juez en Virginia concluyera que su perfil profesional lo convierte en un candidato con altas probabilidades de fuga.

La decisión llega después de que agentes hallaran más de $40 millones en lingotes de oro guardados en el sótano de su vivienda.

El juez magistrado federal William Fitzpatrick determinó este viernes que el acusado, David J. Rush, dispone tanto de los medios como de las razones para escapar mientras el proceso sigue su curso, informó la agencia AP. El magistrado apuntó que la trayectoria de Rush le otorga una ventaja poco común para evadir a las autoridades.

"Está en una posición distinta a la de la mayoría de las personas para fugarse y evadir la detección de las fuerzas del orden", dijo el juez.

El cargo que enfrenta hasta el momento —reclamar de manera fraudulenta decenas de miles de dólares en compensaciones por permisos militares— resulta menor frente a la fortuna en oro que motivó el operativo. Rush fue dado de baja con honores de la Marina de Estados Unidos en 2015, y su arresto, ocurrido el mes pasado, derivó en la incautación de más de 300 lingotes, cerca de $2 millones en efectivo y unos 35 relojes de lujo, según la declaración jurada de un agente del FBI.

La defensa buscó restar peso al hallazgo del oro durante la audiencia. La abogada Jessica Carmichael argumentó que su cliente no afronta ningún cargo por esos lingotes, a los que calificó de "básicamente un asunto irrelevante" y "nada más que un dato sensacionalista". Según su versión, Rush obtuvo el oro por vías legítimas y lo conservaba bajo llave en una caja fuerte en su casa. "El señor Rush nunca afirmó que fueran suyos", sostuvo.

La fiscalía, en cambio, insistió en que el problema de fondo es la conducta del exfuncionario. Entre noviembre y marzo, Rush solicitó y recibió una cantidad considerable de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en oro bajo el argumento de cubrir "gastos relacionados con el trabajo", según el FBI. El fiscal del Departamento de Justicia Gavin Tisdale señaló que esos bienes no tenían por qué terminar en una residencia particular. "Ese es el problema: que esquivó las reglas y las regulaciones", dijo.

Después de que una parte de la audiencia se desarrollara a puerta cerrada, Tisdale ofreció un resumen del caso en sala abierta y aseguró que la evidencia contra Rush se robustece a diario. "Sencillamente no se puede confiar en que el señor Rush cumpla con las condiciones de este tribunal", planteó ante el magistrado.

El caso salió a la luz en mayo, cuando, de acuerdo con el New York Times, la propia CIA alertó al FBI tras detectar posibles irregularidades en una investigación interna, lo que llevó a su director, John Ratcliffe, a derivar el expediente a la oficina federal. El registro de la vivienda permitió dar con el oro que la agencia no había conseguido ubicar cuando intentó verificar el paradero de esos fondos.

A la acusación se suman las dudas sobre el historial del exfuncionario. Las autoridades afirman que Rush mintió en solicitudes de empleo sobre su formación y su paso por las fuerzas armadas, al presentarse como un expiloto de la Marina graduado con una licenciatura de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y una maestría del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Los investigadores concluyeron que Rush nunca ejerció como piloto naval ni cursó estudios en ninguna de esas dos instituciones.