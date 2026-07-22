Choque institucional: fiscal destituido por Trump demanda al presidente por despedirlo una hora después de asumir el cargo

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de julio, 2026

Un fiscal federal de Seattle que fue destituido por el presidente Donald Trump menos de una hora después de asumir el cargo presentó este martes una demanda para impugnar su despido, dando inicio a lo que podría convertirse en una disputa judicial histórica sobre si el presidente cuenta con la autoridad para destituir a fiscales federales nombrados por jueces federales. Roger Rogoff fue removido del cargo el miércoles pasado poco después de prestar juramento y, según la demanda presentada el martes, la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca le notificó su destitución por correo electrónico menos de una hora después de asumir el cargo.

La demanda, presentada contra Trump y el fiscal general interino Todd Blanche, sostiene que el presidente actuó fuera de su autoridad constitucional al destituir a un fiscal designado por el Poder Judicial federal. Rogoff, quien fue elegido por unanimidad por jueces federales para desempeñarse como fiscal federal del Distrito Oeste de Washington, argumentó que el presidente no puede “anular la facultad de nombramiento del tribunal de distrito” otorgada por la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.

La demanda también alega que la Administración incumplió la legislación federal que regula la cobertura de vacantes en las fiscalías federales. La legislación federal permite que el fiscal general nombre a un fiscal federal interino por un período de hasta 120 días cuando se produce una vacante. Si al concluir ese plazo ningún candidato presidencial ha sido confirmado por el Senado, los jueces federales del distrito están autorizados para designar a un reemplazo que podrá “servir hasta que la vacante sea cubierta”, procedimiento mediante el cual Rogoff asumió el cargo.

Pese a esa disposición legal, el Departamento de Justicia ha sostenido que el presidente conserva la facultad de destituir a cualquier fiscal federal, independientemente de si fue nombrado por el Poder Ejecutivo o por los tribunales. “Los jueces de los tribunales de distrito pueden nombrar a un fiscal federal temporal, y el POTUS puede despedirlo. Los jueces del WDWA [Distrito Oeste de Washington] abandonaron el tradicional proceso de consulta con la administración para garantizar que el fiscal federal seleccionado estuviera calificado para servir dentro de la administración”, escribió Blanche en su cuenta de X.