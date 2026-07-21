Tras sus críticas a los demócratas, los republicanos invitan a John Fetterman a cambiar de partido: “Le daríamos la bienvenida”

Publicado por Joaquín Núñez 21 de julio, 2026

John Thune aseguró que los republicanos del Senado le darían la bienvenida a John Fetterman si decidiera cambiar de partido. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta hizo las declaraciones luego de que el senador de Pensilvania hablara explícitamente sobre la posibilidad de abandonar el Partido Demócrata.

Recientemente, Fetterman habló con varios medios sobre cuál sería su "línea roja" para abandonar el Partido Demócrata. “Si el Partido Demócrata se vuelve oficialmente antiisraelí, entonces sería el momento en que me vería obligado a retirarme", le dijo a Manu Raju de CNN.

"Los demócratas siempre hemos apoyado a Israel. Es nuestro aliado especial, es la única democracia de toda la región. Por eso siempre me enorgullece respaldar a Israel", añadió en diálogo con NBC News. Además, sostuvo que sería un problema si el Partido Demócrata adoptara la postura de que "'Israel es el problema, Israel no merece existir, no voy a apoyar nunca más la ayuda a Israel y tampoco voy a condenar a Hamás, Hezbolá e Irán como organizaciones terroristas".

En este contexto, Thune fue consultado sobre el futuro de Fetterman durante una rueda de prensa que brindó junto al liderazgo republicano del Senado. En concreto, un reportero le preguntó si los republicanos del Senado aceptarían el cambio de partido del demócrata de Pensilvania, a lo que respondió lo siguiente: "Sí, le daríamos la bienvenida. No he hablado con él recientemente, aunque sí he conversado con él en otras oportunidades, al igual que muchos de mis colegas, sobre los desafíos que enfrenta dentro de su bancada".

"Creo que personas como John Fetterman, cuyas opiniones probablemente reflejan una postura demócrata más moderada —o al menos históricamente moderada—, son en realidad personas sin un hogar. Si alguna vez llega a la conclusión de que está listo para mudarse, sin duda lo recibiríamos con los brazos abiertos", añadió.