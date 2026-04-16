La Comisión de Bellas Artes aprueba el plan de Trump para un arco triunfal en Washington

Publicado por Diane Hernández 16 de abril, 2026

La Comisión de Bellas Artes aprobó este jueves la propuesta del presidente Donald Trump para construir un arco triunfal de 76 metros de altura en Washington DC, en un nuevo proyecto que busca transformar el paisaje monumental de la capital estadounidense.

El organismo evaluó los planes presentados por el Departamento del Interior, que prevén ubicar el monumento en el centro de Memorial Circle, en la isla artificial de Columbia, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

"Va a ser realmente hermoso. Creo que va a ser fantástico", afirmó Trump a posibles donantes cuando presentó la iniciativa a comienzos de este año, en el marco de su segundo mandato.

Un proyecto monumental con ambición simbólica

El diseño presentado por la administración Trump contempla un arco de proporciones sin precedentes, con una altura de 76,2 metros, lo que lo convertiría en el más grande del mundo, superando incluso al arco monumental de Pyongyang.

De acuerdo con los bocetos difundidos por el propio presidente, la estructura incluiría una figura alada de la Libertad en la parte superior, flanqueada por dos águilas doradas. El conjunto estaría coronado por inscripciones como 'Una nación bajo Dios' y 'Libertad y justicia para todos'.

Trump ha defendido el proyecto como una "maravillosa aportación" al entorno urbano de la capital, asegurando que será un símbolo duradero para las futuras generaciones.