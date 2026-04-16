La Comisión de Bellas Artes aprueba el plan de Trump para un arco triunfal en Washington
El presidente ha defendido el proyecto como una "maravillosa aportación" al entorno urbano de la capital, asegurando que será un símbolo duradero para las futuras generaciones.
La Comisión de Bellas Artes aprobó este jueves la propuesta del presidente Donald Trump para construir un arco triunfal de 76 metros de altura en Washington DC, en un nuevo proyecto que busca transformar el paisaje monumental de la capital estadounidense.
El organismo evaluó los planes presentados por el Departamento del Interior, que prevén ubicar el monumento en el centro de Memorial Circle, en la isla artificial de Columbia, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.
"Va a ser realmente hermoso. Creo que va a ser fantástico", afirmó Trump a posibles donantes cuando presentó la iniciativa a comienzos de este año, en el marco de su segundo mandato.
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El diseño presentado por la administración Trump contempla un arco de proporciones sin precedentes, con una altura de 76,2 metros, lo que lo convertiría en el más grande del mundo, superando incluso al arco monumental de Pyongyang.
De acuerdo con los bocetos difundidos por el propio presidente, la estructura incluiría una figura alada de la Libertad en la parte superior, flanqueada por dos águilas doradas. El conjunto estaría coronado por inscripciones como 'Una nación bajo Dios' y 'Libertad y justicia para todos'.
Trump ha defendido el proyecto como una "maravillosa aportación" al entorno urbano de la capital, asegurando que será un símbolo duradero para las futuras generaciones.
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También se han planteado cambios estéticos en edificios históricos vinculados al complejo presidencial, en una estrategia que busca consolidar el legado arquitectónico y simbólico de la actual administración.
Pese a la aprobación de la comisión, el futuro del arco triunfal podría seguir enfrentando obstáculos, especialmente por la fuerte oposición pública y el debate sobre el impacto de una estructura de tal magnitud en uno de los entornos más sensibles y simbólicos del país.