Trump presentó el diseño del Arco del Triunfo que quiere construir en Washington DC

Trump, presentando el Arco del Triunfo que quiere construir en Washington DC AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de abril, 2026

París (Francia), Bucarest (Rumanía), Barcelona (España), Pyongyang (Corea del Norte) y, ¿Washington DC?. El presidente Donald Trump presentó el diseño del Arco del Triunfo que desea construir en la capital, que acompañe a otros monumentos de la ciudad como el Obelisco o el Memorial de Abraham Lincoln.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, al que acompañó con un diseño del monumento hecho con ordenador, Trump aseguró que el Arco del Triunfo de Washington DC será "el más grande y el más hermoso del mundo".

"Me complace anunciar que hoy mi Administración ha presentado oficialmente ante la prestigiosa Comisión de Bellas Artes la propuesta y los planos de lo que será el Arco del Triunfo más grande y más hermoso del mundo", indicó el presidente.

"¡Será una maravillosa aportación a la zona de Washington DC que todos los estadounidenses podrán disfrutar durante muchas décadas!", agregó.

De ser aprobado, el Arco del Triunfo de Washington DC contaría con una altura de 250 pies (76,2 metros), superando al de Pionyang, el más alto del mundo en estos instantes, que mide casi 200 pies (60 metros).

Según los bocetos, el Arco del Triunfo de Washington DC tendría una gran dama alada de la Libertad flanqueada por dos águilas -todo en dorado- sobre un imponente arco blanco.

Además, tendría inscritos los lemas Una nación bajo Dios y Libertad y justicia para todos.