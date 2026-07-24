Sean 'Diddy' en aislamiento tras una violenta pelea con otro recluso en la prisión federal de Nueva Jersey

Publicado por Diane Hernández 24 de julio, 2026

Sean "Diddy" Combs habría sido enviado a una celda de aislamiento tras verse involucrado en una pelea con otro recluso en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses por un delito relacionado con transporte para ejercer la prostitución. La información fue revelada inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por una fuente familiarizada con el incidente a Rolling Stone.

Un enfrentamiento tras una provocación

De acuerdo con TMZ, el altercado ocurrió a principios de esta semana cuando otro interno habría insultado a Combs dentro del penal. Según las fuentes citadas por el medio, el productor musical reaccionó a la provocación y ambos hombres comenzaron a empujarse e intercambiar golpes.

La pelea fue controlada rápidamente por agentes penitenciarios, quienes separaron a los dos reclusos antes de que la situación escalara.

Tras el incidente, Combs habría sido trasladado de inmediato a régimen de aislamiento como medida disciplinaria. No está claro si continúa en esa condición ni si el otro recluso también recibió alguna sanción.

La prisión evita confirmar el incidente Consultada por los medios, la Oficina Federal de Prisiones (BOP) se negó a confirmar cualquier detalle relacionado con el caso.

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​Un portavoz del centro penitenciario señaló que la institución "no está autorizada a revelar ni proporcionar información interna relativa a ningún recluso bajo su custodia", mientras que la BOP reiteró que no comenta asuntos disciplinarios individuales por razones de privacidad, seguridad y confidencialidad.

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​Por su parte, un representante de Combs indicó a Rolling Stone que, por el momento, no podía confirmar los detalles del incidente.

El incidente podría afectar su fecha de liberación

Sean Combs cumple actualmente una sentencia de 50 meses de prisión, impuesta tras ser declarado culpable en 2025 de cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Durante ese mismo juicio federal fue absuelto de los cargos más graves, entre ellos conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual.

Según los registros de la Oficina Federal de Prisiones, su liberación está prevista para febrero de 2028, aunque esa fecha contempla los beneficios habituales por buena conducta.

Si las autoridades penitenciarias concluyen que Combs incurrió en una infracción disciplinaria grave durante esta pelea, podría perder parte de esos créditos, lo que retrasaría su salida de prisión.

No sería el primer incidente en prisión

Los reportes también recuerdan que esta no sería la primera controversia protagonizada por Combs desde su ingreso en prisión.

En noviembre del año pasado, el artista habría sido acusado de elaborar alcohol casero y de intentar realizar una llamada telefónica tripartita no autorizada, denuncias que fueron rechazadas por su equipo legal.

El historial de comportamiento violento de Combs fue uno de los elementos centrales durante el juicio federal celebrado en Nueva York. La Fiscalía presentó testimonios que lo acusaban de agredir físicamente de forma reiterada a su expareja, la cantante Casandra 'Cassie' Ventura, así como de ejercer violencia contra algunos de sus empleados, acusaciones que marcaron buena parte del proceso judicial aunque no derivaron en una condena por los cargos más graves.