Xavier Becerra rompe con Newsom: el favorito demócrata se aleja de la agenda verde en California

Publicado por Diane Hernández 1 de junio, 2026

El principal aspirante demócrata a suceder al gobernador de California, Xavier Becerra, ha abierto una de las mayores grietas políticas dentro del Partido Demócrata estatal al cuestionar la viabilidad del ambicioso plan impulsado por Gavin Newsom para eliminar gradualmente la venta de vehículos nuevos de gasolina e híbridos a partir de 2035.

La posición de Becerra representa un distanciamiento significativo respecto a una de las políticas climáticas más emblemáticas de la Administración Newsom. Aunque no rechaza por completo la transición hacia los vehículos eléctricos, el exsecretario de Salud sostiene que el calendario fijado por California depende de factores que actualmente generan incertidumbre: la infraestructura de carga, la asequibilidad para las familias, el apoyo federal, la cooperación de los fabricantes de automóviles y la situación fiscal del estado.

"California debería dejar de usar vehículos a gasolina cuando tenga sentido, cuando la infraestructura y la asequibilidad estén disponibles para las familias californianas", afirmó Becerra en una encuesta reciente citada por POLITICO.

En declaraciones posteriores, el candidato fue aún más explícito sobre sus dudas:

"No vamos a vivir en un mundo de fantasía. Si me dijeran dónde están esas cosas, podría darles una respuesta mucho más precisa. Y si alguien dice que puede darles esa respuesta, entonces solo está haciendo promesas exageradas".

Un choque directo con la herencia climática de Newsom

La controversia gira en torno a la orden ejecutiva firmada por Newsom en 2020, mediante la cual instruyó a los reguladores ambientales a desarrollar algunas de las normas de emisiones más estrictas del país y a preparar el camino para que, a partir de 2035, solo se comercialicen vehículos nuevos de cero emisiones en California.

Desde entonces, California se convirtió en el principal laboratorio de políticas de electrificación del transporte en el país, una estrategia que posteriormente fue adoptada por otros estados y observada de cerca por gobiernos de todo el mundo.

Sin embargo, el escenario cambió drásticamente tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La eliminación del crédito fiscal federal de 7.500 dólares para vehículos eléctricos provocó una caída en las ventas y reabrió el debate sobre la viabilidad económica de la transición energética. Además, la Administración Trump impulsó acciones para bloquear las normas californianas sobre emisiones y vehículos eléctricos.

La política de la asequibilidad gana terreno

La postura de Becerra refleja una tendencia creciente dentro de la política californiana: la prioridad de la asequibilidad sobre los objetivos climáticos más agresivos.

Durante la campaña, el exfiscal general ha insistido en que los combustibles fósiles seguirán formando parte de la economía durante años. En uno de los momentos más comentados de la contienda llegó a declarar:

"Ustedes necesitan Chevron, yo necesito Chevron".

Sus declaraciones han alimentado las críticas de sectores izquierdistas y ambientalistas, especialmente porque ha rechazado los llamados para excluir las contribuciones políticas provenientes de compañías petroleras.

Pero la preocupación por los costos no es exclusiva de Becerra. Varios candidatos a gobernador han reconocido que las metas climáticas de California podrían requerir revisiones ante el aumento del costo de vida y las dificultades energéticas del estado.

Tom Steyer aprovecha la oportunidad

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​Steyer ha convertido la defensa de los objetivos climáticos en uno de los ejes centrales de su campaña y ha acusado repetidamente a Becerra de mantener una relación demasiado cercana con la industria petrolera. En

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​Su campaña promete reforzar la transición energética mediante incentivos económicos más agresivos, incluyendo la ampliación de créditos estatales para la compra de vehículos eléctricos por parte de familias trabajadoras. El contraste más evidente ha sido explotado por Tom Steyer, multimillonario y principal rival de Becerra en las primarias demócratas.​Steyer ha convertido la defensa de los objetivos climáticos en uno de los ejes centrales de su campaña y ha acusado repetidamente a Becerra de mantener una relación demasiado cercana con la industria petrolera. En comunicados recientes citados por algunos medios lo ha apodado "Becerra, el de las grandes petroleras".​Su campaña promete reforzar lamediante incentivos económicos más agresivos, incluyendo la ampliación de créditos estatales para la compra de vehículos eléctricos por parte de familias trabajadoras.

Un debate que podría redefinir el futuro energético de California

La discusión sobre los vehículos eléctricos se ha convertido en un símbolo de un debate más amplio dentro del Partido Demócrata: hasta qué punto deben mantenerse las ambiciosas metas climáticas cuando millones de ciudadanos enfrentan problemas de asequibilidad, altos precios de la energía y dificultades para acceder a nuevas tecnologías.

Mientras Newsom mantiene su compromiso con la meta de 2035, Becerra plantea una visión más pragmática y condicionada a la realidad económica. El resultado de las elecciones podría determinar no solo el futuro político de California, sino también el rumbo de una de las estrategias climáticas más observadas del planeta.