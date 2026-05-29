Un cohete de la empresa espacial Blue Origin, propiedad de Bezos, explota en la plataforma de lanzamiento de Florida durante una prueba

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de mayo, 2026

Un cohete New Glenn de Blue Origin explotó este jueves por la noche en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida, durante una prueba de encendido previa a un lanzamiento programado. La explosión, ocurrida alrededor de las 9 p.m., dañó gravemente la plataforma y el equipo circundante. "Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal ha sido localizado", informó la compañía en redes sociales.

El cohete estaba destinado a transportar 48 satélites para Leo, la constelación de internet de Amazon y rival directa de Starlink de SpaceX. Los satélites no estaban a bordo. "Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena", escribió Jeff Bezos en 'X'.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

El accidente golpea además los planes lunares de la NASA: Blue Origin es una de las dos empresas contratadas por la agencia para llevar astronautas a la superficie de la Luna, un programa que depende de múltiples lanzamientos del New Glenn. Las reparaciones de la plataforma —la única que tiene la compañía para ese cohete— tomarán como mínimo varios meses.

"La NASA está al tanto de la anomalía que ocurrió esta noche en el Complejo de Lanzamiento 36, que involucró al cohete New Glenn de Blue Origin en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Los vuelos espaciales no perdonan errores, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil. Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes", escribió Jared Isaacman, administrador de la agencia espacial. "Proporcionaremos información sobre cualquier impacto en los programas Artemis y de la Base Lunar tan pronto como esté disponible".