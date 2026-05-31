París arrasada: un muerto, más de 200 heridos —incluyendo 50 agentes— y 780 arrestados tras los disturbios por el triunfo del PSG en la Champions

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de mayo, 2026

Una vez más, los ultras del París Saint Germain aprovecharon una victoria del equipo parisino para generar caos y arrasar la capital francesa. Tras el pitazo final en la final de la Champions League, disputada en Budapest y donde el PSG venció en los penales al Arsenal de Londres, miles de hinchas se lanzaron a las calles, pero la celebración derivó rápidamente en vandalismo, enfrentamientos con la policía y bloqueos en el anillo vial de París.

Las autoridades reportaron 780 detenidos en todo el país. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó los disturbios de "absolutamente inaceptables". Más de 200 personas resultaron heridas, entre ellas al menos 50 agentes policiales. Una persona murió tras un accidente en el périphérique —el anillo vial parisino— que grupos de alborotadores intentaron bloquear durante la noche. En las redes sociales y medios de comunicación franceses se lograron apreciar destrozos de negocios, autos prendidos fuego y calles, paradas y bienes públicos vandalizados.

La violencia generó una ola de condena política. La líder de derecha Marine Le Pen escribió en X: "Solo en Francia la victoria de un club de fútbol desencadena disturbios. Solo en Francia todo el mundo se siente obligado a encerrarse en casa la noche de una victoria para no enfrentarse a la violencia". Valérie Pécresse, presidenta de la región Île-de-France, también se sumó a los cuestionamientos: "¡Los matones sin cerebro que creen que pueden destrozar todo están manchando la imagen de París y de Francia! Debemos poder celebrar las noches de victoria en paz en París y en la región Île-de-France".

No es la primera vez que esto sucede. En mayo del año pasado, la victoria del PSG en la final anterior de la Champions también desembocó en disturbios con más de 500 arrestados y dos muertos.

En cuanto al partido, el PSG derrotó al Arsenal en Budapest en una final dramática que se definió en penales (4-3), tras empate 1-1 en la prórroga, convirtiéndose en el primer club francés en ganar la competición dos veces. Este domingo, el equipo tuvo un desfile en el Champ-de-Mars donde fue recibido por el presidente Emmanuel Macron, con unos 6.000 agentes desplegados para el evento. Con su triunfo ante el Arsenal, el conjunto dirigido por el español Luis Enrique se consumó cómo el mejor equipo de la actualidad, con jugadores sensacionales como Achraf Hakimi, William Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruíz, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, nombrado mejor jugador del torneo.