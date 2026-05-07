Steve Hilton, el inmigrante británico respaldado por Trump, sacude el debate para gobernador en California

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de mayo, 2026

El escenario del Skirball Cultural Center, en Los Ángeles, estaba casi saturado esta noche. 24 horas antes, los siete principales aspirantes a suceder al gobernador de California, Gavin Newsom, se habían enfrentado en un debate en CNN. Ahora, bajo la conducción de NBC4 y Telemundo 52, se cruzaban de vuelta en una segunda jornada que confirmó lo que las encuestas llevan anticipando desde hace semanas: Steve Hilton, el británico con ciudadanía estadounidense respaldado por el presidente Donald Trump, está teniendo una campaña competitiva. Y lo dejó claro en el debate del miércoles.

Cuando varios demócratas en el escenario intentaron responsabilizar a la Administración Trump por la crisis del costo de vida en California, Hilton aprovechó la oportunidad para cuestionar las políticas del partido azul en el Golden State.

"Donald Trump es el presidente en todos los demás estados de Estados Unidos, donde el costo de vida es mucho más bajo que en California", dijo. "No es Donald Trump quien nos ha dado precios de gasolina dos dólares más altos que en el resto del país. Son las políticas demócratas, las cuales todos los demócratas aquí apoyan".

Esa frase fue el preámbulo de la estrategia de debate adoptada por el expresentador de Fox News durante toda la noche: convertir cada pregunta sobre vivienda, seguros, personas sintecho o inmigración en un referéndum sobre los últimos 16 años de gobierno demócrata ininterrumpido.

"Obviamente, ya es más que hora de un cambio en California", declaró a lo largo de la noche.

Territorio hostil para los republicanos

Sin embargo, la tarea de Hilton es titánica. Apenas una cuarta parte de los 23 millones de votantes registrados de California son republicanos, y la última vez que el estado eligió a un gobernador del GOP fue cuando el actor Arnold Schwarzenegger logró su reelección en 2006, un hito que hoy por hoy parece impensado. A pesar del reto, la primaria abierta del 2 de junio —donde los dos más votados, sin importar partido, avanzan a noviembre— le está abriendo a Hilton una ventana real, gracias a la división demócrata.

Las encuestas, por ahora, van así: según el último sondeo de CBS realizado entre el 23 y el 27 de abril, Hilton lidera la primaria con un 16% de la intención del voto, seguido por el multimillonario Tom Steyer con 15% y el ex secretario de Salud federal Xavier Becerra con 13%.

Una encuesta posterior de Survey USA, entre el 28 de abril y el 1 de mayo, lo puso en una posición más favorable: Hilton 20%, Steyer 18%, el sheriff de Riverside Chad Bianco 12%, Becerra 10%, la excongresista Katie Porter 8%, el alcalde de San José Matt Mahan 7% y el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa 5%.

Los demócratas se atacan entre ellos

Mientras Hilton tenía la facilidad de enfocarse en un adversario común, los cinco demócratas en el escenario debían blandir sus argumentos e, inevitablemente, atacarse entre sí.

Mahan, el más joven del grupo demócrata, lanzó una declaración inicial dura: "No necesitamos el liderazgo de un multimillonario que ahora está en contra de todo aquello con lo que hizo su dinero, ni de un político de carrera que ha fallado una y otra vez en entregar resultados".

El dardo apuntaba directamente a Steyer y Becerra. Hilton, mientras tanto, le respondió desde un costado: "Está tratando de recordar sus líneas".

Becerra, considerado uno de los favoritos demócratas, no logró brillar por encima de sus colegas de partido. Cuando logró intervenir, propuso un congelamiento de tarifas para enfrentar la crisis de seguros que está dejando sin cobertura a miles de californianos tras los devastadores incendios de Altadena y Pacific Palisades del año pasado. La idea fue rápidamente desacreditada por los propios demócratas en el escenario. "Primero, el gobernador no puede hacer eso. Segundo, solo va a empeorar las cosas", respondió Villaraigosa.

Porter, que se hizo conocida en el Congreso por sus interrogatorios con pizarra blanca, prometió matrícula universitaria gratuita y cuidado infantil sin costo, aunque sin precisar cómo lograría financiarlo.

Cuando Steyer afirmó que California es el estado más rico del país más rico del mundo, ella replicó con ironía: "Tú eres la persona más rica en este escenario".

Bastante tensión

El intercambio que más reacción generó del público enfrentó a Bianco con Porter sobre inmigración. El sheriff republicano sostuvo que los inmigrantes habían cometido numerosos crímenes violentos y, cuando Porter intentó replicar, le pidió que se lo dijera a las madres de las víctimas. "No necesito un sermón tuyo sobre ser madre", dijo la candidata. Bianco insistió: "Tal vez sí lo necesites".

Sobre falta de vivienda, Bianco rechazó la idea de que los sin techo en California tengan más derechos que quienes viven bajo techo, calificándolos como los "peones del complejo industrial de la falta de vivienda".

Steyer, por su lado, sorprendió al declararse el único en el escenario dispuesto a votar por la propuesta de impuesto del 5% al patrimonio de multimillonarios que podría llegar a la boleta de noviembre. Sus palabras, no obstante, parecieron una contradicción, pues en el anterior debate había calificado la propuesta de "defectuosa". También avanzó más hacia la izquierda que los demás demócratas al manifestar su deseo de "abolir ICE", una postura que muchos demócratas moderados ven como riesgosa.

¿Cómo está la carrera?

La votación por correo ya comenzó, y los Centros de Votación abren para sufragio presencial el 23 de mayo en condados como Santa Clara, San Mateo y Alameda. El último día para registrarse es el 18 de mayo.

Por meses, el Partido Demócrata temió un escenario terrible por la división de los candidatos: que dos republicanos avanzaran a noviembre. Ese miedo, no obstante, se ha disipado con las encuestas. Ahora, el único temor es si Hilton logrará sostener su ventaja en encuestas. Aun así, es difícil creer que el demócrata que pase a segunda ronda no logrará aglutinar los votos de los demás candidatos.