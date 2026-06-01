Honda retira casi 100.000 vehículos por un problema de seguridad

Publicado por Williams Perdomo 1 de junio, 2026

Honda presentó ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) un retiro de seguridad que involucra a 98.892 vehículos Honda y Acura enel país.

Según el reporte, un capacitor ubicado en la tarjeta de circuito impreso del sensor de peso del asiento delantero del pasajero puede agrietarse y provocar un cortocircuito interno debido a la exposición a la humedad ambiental.

Honda indicó que, en caso de una colisión, los airbags frontal y de rodilla del pasajero delantero podrían desplegarse a pesar de la presencia de un ocupante para quien el despliegue debería estar suprimido, como un bebé en una silla infantil, un niño o una persona de menor tamaño, aumentando el riesgo de lesiones.

La compañía señaló que la causa del defecto se originó después de que un desastre natural afectara la planta de fabricación de un proveedor de segundo nivel. Como resultado, un proveedor de primer nivel cambió temporalmente el material base utilizado en la tarjeta de circuito impreso del sensor de peso del asiento. Posteriormente se determinó que ese material alternativo no había sido verificado suficientemente para su uso previsto y podía generar esfuerzos adicionales en la tarjeta de circuito impreso, lo que podría provocar el agrietamiento del capacitor y un cortocircuito interno.

El reporte también indica que la ampliación de la población afectada se debió a tres factores: un error del proveedor al calcular la fecha de finalización de producción de las piezas defectuosas; el uso de datos inexactos para relacionar las piezas defectuosas con la población de vehículos correspondiente; y procesos de verificación inadecuados para confirmar los vehículos afectados por piezas defectuosas instaladas como repuestos.

Honda informó que la luz de advertencia del sistema SRS puede encenderse y que el indicador del airbag del pasajero puede permanecer apagado.

Al 14 de mayo de 2026, la compañía había recibido 228 reclamaciones de garantía relacionadas con este problema en el país, correspondientes al período comprendido entre el 4 de febrero de 2021 y el 30 de octubre de 2025. Honda señaló que no tenía reportes de lesiones o muertes relacionadas con esta condición.

Como medida correctiva, los propietarios de los vehículos afectados serán contactados por correo para acudir a un concesionario autorizado Honda o Acura, donde se reemplazará el sensor de peso del asiento por una pieza no defectuosa. Honda indicó que los componentes de reemplazo utilizan tarjetas de circuito impreso fabricadas con el material base original verificado.