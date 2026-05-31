Murió la actriz Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años

Publicado por Williams Perdomo 31 de mayo, 2026

La actriz Kelly Curtis, hija de las estrellas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh, falleció este sábado a los 69 años. La noticia fue anunciada por su hermana menor, la actriz Jamie Lee Curtis, a través de las redes sociales.

“Murió en su casa. En la naturaleza. En paz”, escribió Jamie Lee Curtis. En su mensaje, recordó a Kelly como su “primera amiga y confidente de toda la vida”, además de destacar su belleza, su talento como actriz y sus múltiples aficiones, entre ellas la música, los viajes, la naturaleza y los videojuegos.

"Se sentía orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense profundamente comprometida", resaltó su hermana.

Según informó The Hollywood Reporter, Kelly Curtis falleció en Bellevue, Idaho. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte.

Nacida en Santa Mónica, California, el 17 de junio de 1956, Kelly Lee Curtis realizó su primera aparición en pantalla en la película de aventuras The Vikings (1958), protagonizada por sus padres.

A lo largo de su carrera participó en cine y televisión. Compartió pantalla con su hermana en un pequeño papel en Trading Places (1983) y protagonizó la comedia alemana Magic Sticks (1987) y la película italiana de terror The Devil’s Daughter (1991), coescrita y producida por Dario Argento.

En televisión tuvo un papel recurrente como la teniente Carolyn Plummer durante la primera temporada de la serie The Sentinel y apareció en episodios de producciones como The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Star Trek: Deep Space Nine y Judging Amy.