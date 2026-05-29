Un tribunal keniano bloquea la apertura de un centro estadounidense de cuarentena para el ébola

Publicado por Diane Hernández 29 de mayo, 2026

(AFP) Un tribunal keniano suspendió temporalmente este viernes la apertura de un centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses afectados por el ébola, tras una petición presentada por un grupo de derechos humanos.

Según funcionarios estadounidenses citados por la agencia, la instalación debía abrir sus puertas este viernes en ese país de África Oriental para poner en cuarentena a los estadounidenses que llegaran de la República Democrática del Congo, que está luchando contra un importante brote de ébola.

Washington ha defendido su criticada decisión de no repatriar a los estadounidenses infectados con el virus.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha prometido no permitir ningún caso de ébola en territorio estadounidense.

¿Cómo serían las instalaciones?

Las instalaciones, construidas por Estados Unidos, iban a contar con 50 camas de aislamiento y serían gestionadas por personal médico estadounidense en la base aérea de Laikipia, a unos 200 kilómetros (124 millas) de la capital, Nairobi.

Un funcionario estadounidense confirmó el jueves la creación del centro de cuarentena, pero el gobierno keniano no ha respondido directamente a las preguntas sobre las instalaciones.

Posteriormente, el centro contaría con personal adicional, así como con "tres unidades de aislamiento, cada una con capacidad para cuatro pacientes", y "dos unidades de biocontención, cada una con capacidad para dos pacientes", dijo el funcionario, sin proporcionar un cronograma.

Si estos pacientes desarrollan síntomas o dan positivo en la prueba, serán tratados en las unidades "hasta que sean trasladados" a centros especializados en Europa, dijo el funcionario.

El Instituto Katiba, un grupo keniano de defensa de los derechos humanos, presentó una demanda ante los tribunales contra los planes para el centro de cuarentena, alegando que se estaba estableciendo de forma unilateral y secreta, tras lo cual el viernes se emitió una orden cautelar que paralizó el proceso, de acuerdo a la AFP.

La petición también prohíbe la entrada de personas expuestas al ébola.

El gobierno keniano tiene 48 horas para responder a la petición, cuya fecha de audiencia está fijada para el 2 de junio.

El funcionario estadounidense defendió el centro de cuarentena, afirmando que el objetivo era acortar los desplazamientos de los pacientes y desestimó cualquier motivación política.

Lo que dijo Rubio

Rubio habló por teléfono el jueves con el presidente keniano William Ruto, según informó su portavoz, quien añadió que Washington tiene previsto proporcionar 13,5 millones de dólares en ayuda para financiar los esfuerzos de Kenia para prepararse ante el ébola.

Un segundo funcionario estadounidense afirmó que las autoridades kenianas han dado su "aprobación anticipada" al proyecto a Washington, que ha mantenido conversaciones con Ruto "sobre el establecimiento de esta instalación".

Oferta de salud

Nairobi y Washington firmaron un acuerdo sanitario en diciembre en virtud del cual Estados Unidos proporciona apoyo financiero para múltiples programas, entre ellos la "respuesta y preparación ante brotes de enfermedades infecciosas".

Pero el acuerdo está siendo impugnado actualmente ante los tribunales.

Los médicos kenianos también han criticado el centro de cuarentena, afirmando que el gobierno estaba intercambiando "la vida de sus ciudadanos por ayuda extranjera" y amenazando con una huelga.

"Si es demasiado peligroso para Estados Unidos, es demasiado peligroso para Kenia", declaró el sindicato de médicos kenianos, citó la AFP.

Kenia ha estado realizando pruebas a los viajeros que llegan al país y aún no ha reportado ningún caso de ébola en su territorio a raíz del brote actual.