La libertad, el sueño americano, la economía... lo que hace sentir orgullosos a los estadounidenses

El 6% de los encuestados mencionó a un líder o partido político como motivo de orgullo AFP.

Publicado por Williams Perdomo 31 de mayo, 2026

La libertad es lo que más llena de orgullo a los estadounidenses. Así lo demostró una encuesta de Pew Research que destacó que el 22% la menciona como una de las razones por las que se sienten orgullosos del país.

En ese sentido, el estudio señala que la libertad es motivo de orgullo tanto para republicanos como demócratas, aunque estos últimos la mencionan con menos frecuencia. Los republicanos tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los demócratas de afirmar que se sienten orgullosos de la libertad (32% frente al 15%).

Los republicanos sienten más orgullo de la libertadVoz Media.

Otros temas mencionados regularmente como motivo de orgullo incluyen al pueblo estadounidense (13%) y la economía (11%), y algunos enfatizan su orgullo por "el sueño americano" y tener "muchas oportunidades". También destacan la diversidad.

"La diversidad y la tierra de las oportunidades. Un país donde todos tienen la oportunidad de prosperar, sin importar su raza o situación económica. Las muchas libertades que tienen los estadounidenses", expresó una de las encuestadas.

Dios y las Fuerzas Armadas, conceptos republicanos También son más propensos a mencionar a las Fuerzas Armadas.

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​Los demócratas, a su vez, contrastan frecuentemente el pasado y el presente al hablar de lo que los enorgullece de Estados Unidos. Algunas de las palabras distintivas que usan los demócratas incluyen "momento" y "pasado".

La encuesta detalló también que los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a mencionar al presidente Donald Trump y a Dios, así como a usar las palabras "mejor" y "más grande".y el presente al hablar de lo que los enorgullece de Estados Unidos. Algunas de las palabras distintivas que usan los demócratas incluyen "momento" y "pasado".

Los estadounidenses, más propensos que otras nacionalidades a mencionar al líder actual de su país por su nombre

Además, la encuesta explicó que el 6% de los encuestados mencionó a un líder o partido político como motivo de orgullo. La gran mayoría mencionó a Trump, y un porcentaje menor nombró a otros líderes como el gobernador de California, Gavin Newsom.

Aproximadamente seis de cada diez estadounidenses que se enorgullecen de los líderes de su país mencionan específicamente a Trump, en lugar de referirse únicamente a la Presidencia. Esto es un claro contraste con otros países encuestados: solo una media de 35% de quienes se enorgullecen de su líder nacional lo mencionan por su nombre.

Datos sobre los líderes nacionalesVoz Media.

¿Y la historia?

El análisis concluyó que pocos estadounidenses (3%) mencionan la historia de Estados Unidos como algo que los enorgullece del país. Entre los que mencionan la historia como motivo de orgullo, más mencionan la fundación de la nación —incluyendo a los Padres Fundadores, la redacción de los documentos fundacionales del país y la independencia de Estados Unidos— que cualquier otro acontecimiento o período histórico.