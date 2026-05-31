Sube a 11 el número de muertos por el derrame químico en una planta de Washington

Publicado por AFP 31 de mayo, 2026

El número de muertos por un derrame químico en una planta de papel en el estado de Washington subió a 11, después de que los rescatistas recuperaran los cuerpos de las nueve personas que permanecían desaparecidas, informaron este sábado las autoridades.

Un enorme tanque que contenía decenas de millas de litros de una sustancia altamente cáustica implosionó el martes en la planta de Longview, en el estado de Washington, lo que destruyó una gran operación de búsqueda de los trabajadores desaparecidos.

"Hemos recuperado al noveno y el último empleado desaparecido en este incidente", dijo Brad Hannig, jefe del Departamento de Bomberos de Longview, en una rueda de prensa.

Los rescatistas habían dicho el miércoles que dos personas habían muerto y otras nueve seguían desaparecidas.