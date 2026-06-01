Un outsider de derecha se impone en las elecciones presidenciales de Colombia y se confirma una segunda vuelta polarizada

Abelardo De la Espriella en su centro de votación este domingo en Barranquilla.Rodrigo BUENDIA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de mayo, 2026

El panorama político de Colombia ha experimentado un vuelco de proporciones históricas en la jornada electoral de este domingo 31 de mayo de 2026.

En un escenario que desafió la mayoría de los pronósticos de las empresas encuestadoras, el abogado, empresario y firme defensor de las ideas de la derecha, Abelardo de la Espriella, se impuso en la primera vuelta presidencial.

Con este resultado, el líder del movimiento Defensores de la Patria encabeza el avance hacia un balotaje definitivo contra el aspirante del oficialismo de izquierda, Iván Cepeda.

De acuerdo con el boletín oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, computadas el 99.43% de las mesas de votación, De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, consolidaron el primer puesto con un 43.72% de los sufragios, equivalente a más de 10.1 millones de electores.

Por su parte, la coalición oficialista del Pacto Histórico, encabezada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, debió conformarse con la segunda plaza al registrar el 40.92% de los apoyos (aproximadamente 9.5 millones de votos). El resultado redefine el equilibrio de poder en una nación agotada por la gestión del actual mandatario, Gustavo Petro.

Triunfo de “el tigre” frente a la agenda del oficialismo

A sus 47 años y sin haber ocupado jamás un cargo de elección popular, De la Espriella basó su vertiginoso ascenso en propuestas de mano dura inspiradas en los modelos de orden de Nayib Bukele en El Salvador y las reformas de libertad económica de Javier Milei en Argentina.

Su plataforma electoral capturó el descontento ciudadano mediante la promesa de combatir con severidad a las organizaciones armadas ilegales y la criminalidad, contrastando de forma directa con el enfoque de salidas negociadas promovido por Cepeda, una estrategia ampliamente criticada por la falta de resultados sustanciales bajo el actual Gobierno.

Tras conocerse los datos oficiales, el candidato ganador difundió un mensaje junto a su familia en el que celebró el respaldo popular:

"Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!", expresó a través de X, añadiendo su determinación de vencer en la próxima etapa para "derrotar la tiranía y el absolutismo".

En sus declaraciones, De la Espriella reivindicó su condición de figura ajena al aparato burocrático tradicional: "Vamos a celebrar esta victoria de ‘los nunca’, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los de siempre, con los que hacen parte del establecimiento".

El bloque de la derecha cierra filas para el balotaje

La jornada estuvo marcada por el retroceso de los partidos tradicionales de la centroderecha.

La senadora Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático junto a Juan Daniel Oviedo, ocupó la tercera posición con un 6.92% de la votación (1,6 millones de sufragios), una cifra significativamente menor al 15% proyectado inicialmente por diversos sondeos de opinión.

El listado de aspirantes fue completado por Sergio Fajardo, quien obtuvo un 4.26%, y Claudia López, con apenas el 0.95% de los respaldos.

Pese a los resultados adversos para su organización, la reacción del bloque conservador fue inmediata con el fin de consolidar un frente amplio contra el socialismo. Paloma Valencia anunció formalmente su adhesión a la candidatura de De la Espriella de cara a la segunda vuelta programada para el 21 de junio.

"Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe", declaró Valencia, haciendo un llamado a permanecer "firmes al lado de las ideas de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada".

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ratificó el respaldo absoluto de sus bases mediante una declaración pública difundida en sus redes sociales oficiales.

"Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero", manifestó Uribe, advirtiendo firmemente que el país "no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda".

Petro denuncia fraude

El presidente Gustavo Petro rechazó los resultados preliminares que dan la victoria a la derecha, argumentando supuestas fallas técnicas en el sistema de datos:

"El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", afirmó el mandatario.

Petro denunció además la existencia de padrones paralelos que habrían alterado de forma irregular el volumen del electorado. "Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales", sostuvo el gobernante, añadiendo que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados.s8n existencia [sic] de sufragantes".

Finalmente, el mandatario advirtió que no convalidará los datos actuales hasta que se pronuncie la judicatura. "Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", concluyó, abriendo un escenario de fuerte tensión institucional de cara al balotaje.

Movilización y proyecciones para la segunda vuelta

La autoridad electoral reportó que la concurrencia a las urnas se situó en torno al 56% de los 41 millones de ciudadanos habilitados para ejercer el voto, completando una jornada que transcurrió bajo condiciones de normalidad institucional.

Las estadísticas finales de la Registraduría registraron además un 1.7% de votos en blanco (400.000 papeletas), un 1% de votos nulos y un residual 0.2% de tarjetones no marcados.

La baja participación observada deja un margen de maniobra decisivo para ambas campañas de cara al balotaje. No obstante, los analistas locales sugieren que la unificación del voto de centroderecha y los sectores moderados en favor del modelo de libre mercado y seguridad de De la Espriella le otorga una ventaja estratégica frente a un oficialismo debilitado.

El próximo 21 de junio, los colombianos elegirán entre la continuidad de la agenda estatista de Petro o la restauración del orden y las libertades económicas bajo un liderazgo renovado.