El multimillonario progresista Tom Steyer anunció su candidatura a gobernador de California

Publicado por Joaquín Núñez 19 de noviembre, 2025

Tom Steyer, multimillonario e histórico donante demócrata, anunció su candidatura a gobernador de California. La noticia fue publicada en sus redes sociales, donde afirmó que "los californianos merecen una vida que puedan costear", prometiendo bajar los costos de la vivienda y los servicios, especialmente la electricidad.

El multimillonario progresista se unió a unas reñidas primarias demócratas. Entre los otros doce candidatos hay muchos nombres de peso, como el fiscal general del estado, Xavier Becerra; el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, la excongresista Katie Porter; la vicepresidenta del Partido Demócrata de California, Betty Yee; y el superintendente de Instrucción Pública del estado, Tony Thurmond.

"Los californianos que hacen funcionar este estado se ven abrumados por el costo de vida. Tenemos que volver a lo básico. Y eso significa hacer que las empresas vuelvan a pagar lo que les corresponde. Los californianos merecen estar entre los 10 mejores estados en educación. Merecen poder permitirse vivir en una casa decente. Pondré en marcha la mayor campaña de construcción de viviendas asequibles de la historia de California. Tenemos las segundas tarifas eléctricas más altas del país", expresó Steyer en el video en el que anunció su campaña.

"Se trata de cambiar la forma de pensar de la gente para que podamos obtener un resultado completamente diferente y mucho mejor para los californianos. Lo que digo es que tenemos un gobierno que no funciona. (...) Los políticos de Sacramento tienen miedo de cambiar este sistema. Yo no. No les va a gustar esto. Así que adelante. Soy Tom Steyer y me presento a gobernador", finalizó.

Entre sus promesas de campaña están que California sea uno de los diez mejores estados en materia educativa, construir un millón de viviendas en cuatro años y bajar el costo de la electricidad en un 25%.

Steyer, de 68 años, tiene un largo historial político y financiero en el Partido Demócrata. Su primera campaña fue la de Walter Mondale en 1984, luego trabajó con John Kerry y, en 2008, se convirtió en uno de los mayores donantes de Barack Obama. En 2013, su nombre fue rumoreado para ser el nuevo secretario del Tesoro en reemplazo de Timothy Geithner. Finalmente, el puesto fue para Jack Lew.

En 2020, lanzó su candidatura presidencial con la imagen de un multimillonario progresista y comprometido con el clima. Sin obtener delegados, se retiró de la contienda antes del 'Super Martes'. Posteriormente, se desempeñó como copresidente del Consejo Asesor sobre Compromiso Climático del equipo de Joe Biden.

Este año, fue el mayor donante de la famosa Proposición 50, aportando unos 12 millones de dólares. La iniciativa fue aprobada a principios de noviembre con el 64% de los votos.