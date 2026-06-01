Elecciones en Colombia: Petro y su candidato desconocen los resultados mientras el líder de la derecha asegura que defenderá la democracia "con la razón o con la fuerza”

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda (izq), y el candidato de la centro derecha y líder de la primera vuelta, Aberlardo De la Espriella (der).Luis ACOSTA and Raul ARBOLEDA / AFP

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 31 de mayo, 2026

Colombia ha entrado en una fase de incertidumbre tras la negativa de Gustavo Petro e Iván Cepeda a reconocer los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial.

Pese a que el preconteo de la Registraduría, con el 99.95% de las mesas escrutadas, sitúa al abogado Abelardo de la Espriella como el candidato más votado, tanto el presidente Petro como el aspirante oficialista Iván Cepeda han calificado las cifras de inválidas.

El mandatario nacional fue el primero en romper el silencio institucional al afirmar que "no acepta" los resultados preliminares. Sin presentar pruebas fehacientes, Petro denunció a través de X que el sistema de conteo incluye "800.000 personas adicionales" y subrayó que estos datos carecen de "fuerza vinculante", delegando la validez del proceso únicamente en las comisiones escrutadoras lideradas por jueces.

El oficialismo socialista se atrinchera en la narrativa del "desfase"

En sintonía con la postura de Petro, Iván Cepeda —quien obtuvo el 40.9% de los votos frente al 43.7% de su rival— rechazó de plano su posición en el segundo lugar. Durante un discurso ante sus seguidores, el candidato del Pacto Histórico elevó la apuesta al declarar que su movimiento obtuvo "10 millones de votos mal contados", autodenominándose como la principal fuerza política del país.

Cepeda insistió en la existencia de un supuesto desfase en el censo electoral de hasta 855.000 cédulas y mencionó "votaciones atípicas" en un número indeterminado de mesas, aunque no aportó evidencias que sustenten tales irregularidades.

"Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente este asunto, nos vamos a pronunciar", advirtió el aspirante izquierdista, quien además tildó a su oponente de representar a la "extrema derecha fascista".

De la Espriella: "Defenderemos la democracia"

La respuesta del ganador de la jornada no se hizo esperar. Desde Barranquilla, Abelardo de la Espriella denunció lo que considera un intento del Gobierno por subvertir el orden constitucional y desconocer la voluntad expresada en las urnas.

Ante la narrativa de impugnación del oficialismo, el abogado y empresario lanzó una advertencia contundente sobre su disposición a proteger el resultado electoral.

"Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza", sentenció De la Espriella ante una multitud de simpatizantes.

El líder conservador solicitó formalmente que Estados Unidos y otras naciones democráticas vigilen de cerca el proceso hacia la segunda vuelta para evitar que "se roben la voluntad del pueblo".

Asimismo, ratificó su compromiso con una política de "mano dura", desmarcándose de la "paz total" del actual Gobierno y celebrando la adhesión de sectores de la centroderecha que rechazan "navegar en aguas tibias" ante el avance del neocomunismo en la región.

El escenario queda así definido por una polarización extrema, donde la validez de las instituciones electorales está siendo cuestionada desde la propia jefatura del Estado mientras la oposición se prepara para una defensa activa de sus votos el próximo 21 de junio.