Dos tragedias sacuden al país: una explosión en Dallas deja tres muertos y otro desastre químico en Washington eleva las víctimas a ocho

Publicado por Diane Hernández 29 de mayo, 2026

Esta ha sido una semana marcada por dos graves tragedias ocurridas en distintos puntos del país. Por un lado, una explosión por una presunta fuga de gas destruyó un edificio de apartamentos en Dallas, Texas, dejando al menos tres muertos y varios heridos. Al mismo tiempo, en el estado de Washington, continúan las labores de recuperación tras el colapso de un tanque químico en una fábrica papelera de Longview, donde ya se confirmaron ocho fallecidos y tres personas siguen desaparecidas.

Explosión en Dallas: un edificio reducido a escombros

La ciudad de Dallas, en Texas, vivió una escena de devastación después de que una potente explosión destruyera un complejo de apartamentos en el barrio de Oak Cliff. El incidente ocurrió mientras los equipos de emergencia acudían precisamente a atender un reporte por fuga de gas natural.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas confirmó la muerte de tres personas: dos mujeres adultas y un menor. Además, otras cinco personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico aunque estable.

Las autoridades detallaron que los bomberos recibieron la primera llamada de emergencia alrededor de las 12:45 del mediodía del jueves. Sin embargo, antes de que las primeras unidades llegaran al lugar, se produjo la explosión que desencadenó un incendio masivo y el colapso parcial del edificio residencial.

Una emergencia en escalada

La emergencia fue escalando rápidamente hasta convertirse en un incendio de cinco alarmas, movilizando a más de un centenar de bomberos y equipos especializados de búsqueda y rescate urbano. Los efectivos continuaron durante horas removiendo escombros manualmente y mediante drones, ante el temor de que hubiera más víctimas atrapadas.

Fuentes citadas por varios medios señalaron que en el inmueble residían unas 23 personas. Aunque varios vecinos fueron localizados, las autoridades no descartaban inicialmente que hubiera desaparecidos.

Atmos Energy, empresa encargada del suministro de gas en la zona, informó que un equipo de construcción ajeno a la compañía habría dañado una tubería de gas cercana al edificio poco antes de la explosión. Según la empresa, técnicos especializados fueron enviados al lugar y el servicio de gas fue interrumpido en el área afectada.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) anunció la apertura de una investigación federal para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Escenario de destrucción total escenario de destrucción total: paredes derrumbadas, vehículos calcinados y una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.

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​El alcalde de Dallas, Eric Johnson, pidió apoyo para las familias afectadas y elogió el trabajo de los equipos de emergencia. "Toda nuestra ciudad está viviendo una tragedia", afirmó durante una rueda de prensa y un posterior Las imágenes difundidas por cadenas locales mostraron un: paredes derrumbadas, vehículos calcinados y una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.​El alcalde de Dallas, Eric Johnson, pidióy elogió el trabajo de los equipos de emergencia. "Toda nuestra ciudad está viviendo una tragedia", afirmó durante una rueda de prensa y un posterior comunicado

Catástrofe industrial en Washington: ocho muertos y tres desaparecidos

Mientras Texas intentaba recuperarse de la explosión en Dallas, otro desastre mantenía en alerta al estado de Washington. Las autoridades confirmaron este jueves la recuperación de seis cuerpos más en la fábrica de papel Nippon Dynawave Packaging Co., ubicada en Longview, elevando el balance total de víctimas mortales a ocho personas, hasta ahora.

El accidente ocurrió el martes, cuando explotó un tanque industrial que contenía "licor blanco", un químico altamente corrosivo utilizado en la producción de pulpa de papel. Según las investigaciones preliminares, el tanque almacenaba cientos de miles de galones de la sustancia al momento del colapso.

Los equipos de rescate continúan trabajando en un entorno descrito por los bomberos como "activo y extremadamente peligroso". Tres trabajadores permanecen desaparecidos y las autoridades admitieron que ya no esperan encontrar sobrevivientes.

La complejidad del operativo se debe a la presencia de estructuras inestables, cableado expuesto y filtraciones constantes del tanque químico dañado. Además, el derrame contaminó parcialmente sistemas de drenaje conectados al río Columbia.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) aseguró que el agua potable de Longview sigue siendo segura, aunque recomendó evitar zanjas y áreas cercanas al sistema de drenaje mientras continúan las tareas de descontaminación.

Las autoridades explicaron que el producto químico liberado —compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio— alcanzó parcialmente cursos de agua cercanos, provocando incluso la aparición de peces muertos en algunas zonas.

El accidente laboral más grave ocurrido en el estado de Washington en casi un siglo

El desastre ya es considerado el accidente laboral más grave ocurrido en el estado de Washington en casi un siglo. La última tragedia de magnitud comparable se remonta a 1930, durante un desastre minero que dejó 17 fallecidos.

La fábrica de Nippon Dynawave, una de las principales fuentes de empleo de la región, permanece prácticamente paralizada mientras avanzan las investigaciones y las tareas de recuperación. Cerca de mil personas trabajan en la planta.

Dos investigaciones federales abiertas

Ambos incidentes han activado investigaciones federales en el país y vuelven a poner el foco sobre la seguridad en infraestructuras críticas, tanto urbanas como industriales.

En Dallas, los investigadores buscan determinar si trabajos de construcción provocaron la ruptura de una tubería de gas antes de la explosión. En Washington, las autoridades analizan las causas del colapso del tanque químico y las posibles fallas de seguridad industrial dentro de la planta papelera.

Las dos tragedias dejaron además una fuerte huella humana y social en las comunidades afectadas, donde continúan las tareas de rescate, identificación de víctimas y asistencia a familiares.