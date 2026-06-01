Fuertes tormentas golpean en Kansas City: inundaciones, alertas meteorológicas y riesgo de tornados

Un violento tornado en forma de cuña, envuelto en lluvia, arrasa tierras de cultivo (Archivo) Connect Images via AFP

Publicado por Diane Hernández 1 de junio, 2026

Las fuertes tormentas que atravesaron el área metropolitana de Kansas City durante la madrugada de este lunes provocaron inundaciones repentinas, acumulaciones extraordinarias de lluvia y la emisión de alertas meteorológicas para varios condados de Kansas y Missouri.

Las autoridades emitieron una alerta de inundación repentina para el condado de Wyandotte, en Kansas, y para los condados de Clay y Platte, en Missouri, vigente hasta las 8:00 de la mañana.

Según los reportes meteorológicos, algunas zonas del norte de la región registraron más de 10 centímetros de lluvia en pocas horas, lo que generó anegamientos en calles, problemas de drenaje y condiciones peligrosas para la circulación.

Una noche marcada por el clima severo

La jornada estuvo precedida por una advertencia de tormentas severas emitida para la región, incluido el área metropolitana de Kansas City. Los meteorólogos alertaron sobre la posibilidad de granizo del tamaño de pelotas de tenis, ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora y la formación aislada de tornados.

A medida que avanzó la noche, el riesgo de fenómenos severos aumentó, especialmente cerca de la medianoche, cuando las tormentas más intensas comenzaron a desarrollarse sobre la región.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) clasificó a Kansas City y a las localidades ubicadas al sur dentro de un nivel de riesgo severo de 2 en una escala de 5.

Además de la amenaza de tornados, las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones urbanas y acumulaciones de agua en zonas bajas durante la madrugada.

El lunes seguirá bajo vigilancia

Aunque las condiciones más peligrosas comenzaron a disiparse con el amanecer, los pronósticos indican que aún existe una baja probabilidad de tormentas severas durante la tarde y la noche de este lunes.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados Celsius, mientras que la sensación térmica podría rondar los 32 grados debido a la humedad acumulada tras las lluvias.

Los especialistas estiman una probabilidad cercana al 20 % de nuevas tormentas durante el día, algunas de las cuales podrían presentar características severas, aunque el riesgo general se mantiene bajo.

Martes y miércoles traerán una tregua sistema de tormentas, se espera una mejora temporal de las condiciones meteorológicas.

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​Entre Tras el paso del, se espera una mejora temporal de las condiciones meteorológicas.​Entre el martes y el miércoles , la humedad disminuirá considerablemente y las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 27 grados Celsius. El pronóstico prevé jornadas secas y con cielos parcialmente nublados.

Las lluvias podrían regresar hacia el fin de semana

La estabilidad no durará demasiado. Los modelos meteorológicos anticipan el regreso de lluvias y tormentas a partir del jueves.

Las probabilidades de precipitación aumentarán gradualmente hacia el viernes y durante el fin de semana, cuando podrían alcanzar el 40%. Aunque por ahora no se prevé un episodio severo de gran magnitud, los expertos no descartan completamente fenómenos intensos aislados.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a las alertas oficiales ante la posibilidad de nuevas tormentas en los próximos días.