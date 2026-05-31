Alerta de fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varios estados

Publicado por Williams Perdomo 31 de mayo, 2026

El Servicio Nacional de Meteorología informó de que las condiciones meteorológicas inestables continuarán durante los próximos días en amplias regiones del país debido al avance de un sistema frontal que se extiende desde las Montañas Rocosas del norte hasta las Llanuras y el sureste.

Según el pronóstico, el sistema provocará múltiples episodios de lluvias y tormentas eléctricas entre este domingo y el lunes. La combinación de inestabilidad atmosférica, perturbaciones de corta duración y un aumento de la humedad cálida podría generar precipitaciones intensas en el sureste del país durante la jornada dominical.

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas emitieron una alerta de riesgo leve de lluvias excesivas e inundaciones repentinas para varias zonas del sureste, donde los suelos permanecen saturados por precipitaciones anteriores.

Asimismo, existe un riesgo marginal de lluvias excesivas desde las Montañas Rocosas del norte hasta las Llanuras, debido a la posibilidad de precipitaciones de alta intensidad capaces de provocar inundaciones repentinas.

El Centro de Predicción de Tormentas también advirtió sobre un riesgo marginal de tormentas severas en áreas que abarcan desde las Dakotas hasta la región de los Ozarks, así como sectores del oeste de Texas.

Para el lunes, se prevé que el sistema frontal, de carácter casi estacionario, avance ligeramente hacia el noreste mientras una baja presión en niveles altos permanece sobre el noroeste de Estados Unidos. Esta situación continuará favoreciendo la formación de lluvias y tormentas en partes del este del país.