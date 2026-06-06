El Departamento de Agricultura confirma un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas
Según indicaron las autoridades, este caso se detectó cerca de donde se identificó el primero. Greg Abbott emitió una "declaración de desastre a nivel estatal".
El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que es devastador para el ganado y para los trabajadores del sector primario.
Concretamente, se ha detectado en el condado de Zavala (Texas), a pocas millas de donde se identificó el primer caso -el 3 de junio fue notificado- y muy próximo a la frontera con México.
"El USDA ha confirmado un segundo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas", informó el departamento a través de una cuenta en redes sociales que ha creado específicamente para transmitir actualizaciones sobre la evolución de este asunto.
"Junto con nuestros socios en Texas, estamos actuando con rapidez y firmeza", agregó el USDA.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este viernes una "declaración de desastre a nivel estatal" y pidió a los residentes en la zona afectada que "permanezcan vigilantes" para "proteger el ganado, la vida silvestre y las mascotas".
¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?
Según detallan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el USDA, las moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo "son atraídas por las heridas abiertas y orificios del cuerpo, como la nariz, los ojos, los oídos y la boca, en donde ponen sus huevos". Posteriormente, los huevos eclosionan y las larvas penetran en la carne de los animales.
Para identificar si un animal está infestado, el USDA insta a los ganaderos y propietarios a que vigilen si sus animales disponen de los siguientes signos clínicos:
- "Comportamiento sumamente irritado o aislamiento".
- "Movimiento constante o sacudidas de cabeza".
- "Presencia de masas de huevos blancos o gusanos visibles dentro de las llagas o heridas".
- "Heridas que en lugar de sanar se agrandan rápidamente y desprenden un fuerte olor a descomposición".
Para curar al animal, los CDC y el USDA insta a que los ganaderos y propietarios no intenten quitar las larvas por su cuenta y se comuniquen con sus veterinarios para que lo hagan ellos.