El Departamento de Agricultura confirma un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Texas

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

El Departamento de Agricultura (USDA) confirmó un segundo caso del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que es devastador para el ganado y para los trabajadores del sector primario.

Concretamente, se ha detectado en el condado de Zavala (Texas), a pocas millas de donde se identificó el primer caso -el 3 de junio fue notificado- y muy próximo a la frontera con México.

"El USDA ha confirmado un segundo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas", informó el departamento a través de una cuenta en redes sociales que ha creado específicamente para transmitir actualizaciones sobre la evolución de este asunto.

"Junto con nuestros socios en Texas, estamos actuando con rapidez y firmeza", agregó el USDA.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió este viernes una "declaración de desastre a nivel estatal" y pidió a los residentes en la zona afectada que "permanezcan vigilantes" para "proteger el ganado, la vida silvestre y las mascotas".