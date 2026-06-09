Anthropic lanza su modelo más potente días después de una pausa global en el desarrollo de la IA

El logo de Anthropic en un dispositivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de junio, 2026

Anthropic, desarrolladora de los modelos de inteligencia artificial (IA) Claude puso al servicio del público este martes Fable 5, la versión más potente de su tecnología Mythos hasta la fecha.

Este lanzamiento se produce pocos días después de que Anthropic propusiera una pausa global en el desarrollo de sistemas de IA cada vez más potentes ante los indicios de que los modelos más recientes podrían escapar del control humano.

Debido a ello, la compañía tecnológica ha sido acusada de infundir miedo a través del marketing.

"Hoy lanzamos Claude Fable 5: un modelo de clase Mythos que hemos adaptado para su uso general", informó Anthropic a través de un comunicado. "Las capacidades de Fable 5 superan a las de cualquier otro modelo que hayamos puesto a disposición del público. Es puntero en casi todos los benchmarks probados de capacidad de IA, mostrando un rendimiento excepcional en ingeniería de software, trabajo intelectual, visión, investigación científica y muchas otras áreas".

"Cuanto más larga y compleja es la tarea, mayor es la ventaja de Fable 5 sobre nuestros otros modelos", agregó la compañía.

Además, Anthropic anunció también el lanzamiento de Claude Mythos 5, otro modelo al que tendrán acceso "un pequeño grupo de defensores cibernéticos y proveedores de infraestructura".