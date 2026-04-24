Lutnick revela que solo una persona ha sido aprobada para la visa “Gold Card” de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de abril, 2026

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó este jueves que solo un solicitante ha sido oficialmente aprobado para la visa “Gold Card” impulsada hace un par de meses por el presidente Donald Trump, y explicó que el bajo número de aprobaciones se debe a que las autoridades oficiales han venido avanzando con mucha cautela. “Han aprobado, recientemente, a una persona, y hay cientos en la fila. Querían asegurarse de hacerlo perfectamente”, dijo Lutnick durante su comparecencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

A pesar de este hecho, el secretario explicó que el interés ha sido alto y ha confirmado el éxito de la visa propuesta por el mandatario republicano, la cual es un programa diseñado para acelerar el camino hacia la ciudadanía estadounidense para personas adineradas. Varios analistas han elogiado el plan al asegurar que este podría aumentar la inversión en el país y generar más puestos de empleo, además de fortalecer la economía tras los numerosos problemas heredados de la Administración del expresidente demócrata Joe Biden.

¿A quién le fue aprobada la visa?

La implementación de este programa tiene lugar en un momento en el que la administración Trump continúa ampliando las medidas de control migratorio, impulsando lo que ha descrito como el mayor esfuerzo de deportación en la historia del país. Desde el inicio del segundo mandato de Trump, las autoridades federales han intensificado las operaciones de expulsión.

De acuerdo con los requisitos del programa, cada solicitante debe pagar primero una tarifa de procesamiento no reembolsable de 15.000 dólares y, en el caso de ser aprobado, realizar luego un pago de 1 millón de dólares al gobierno estadounidense. La iniciativa contempla dos vías de elegibilidad: una para individuos con “habilidad extraordinaria” bajo los criterios EB-1 y otra para aquellos con “habilidad excepcional” bajo la clasificación EB-2.

Si bien la identidad del solicitante aprobado no ha sido revelada oficialmente, el medio Bloomberg informó este jueves que el fundador de TP-Link Systems, Jeffrey Chao, presentó una solicitud y aún está a la espera de una decisión, mientras que los vínculos de su empresa con China siguen bajo revisión federal.