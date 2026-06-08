Premios Tony 2026: 'Schmigadoon!' y 'Liberation' se coronan como los grandes ganadores de la noche

El productor Lorne Michaels posa con el premio a Mejor Musical por "Schmigadoon!" AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 8 de junio, 2026

La 79ª edición de los Tony Awards se celebró este domingo en el Radio City Music Hall de Nueva York. La ceremonia, presentada por la cantante P!nk, reconoció lo mejor de la temporada teatral en Broadway.

Varias de las obras premiadas abordaron temas sociales como el antisemitismo y la historia de Estados Unidos.

Schmigadoon! se llevó el premio a Mejor Musical, consolidándose como uno de los grandes favoritos de la temporada. Por su parte, Liberation, escrita por Bess Wohl, ganó el Tony a Mejor Obra de Teatro.

Arthur Miller’s Death of a Salesman fue la reposición más premiada de la noche, con cinco galardones en total, incluyendo Mejor Reposición de Obra. Ragtime también destacó en la categoría de Mejor Reposición de Musical.

Lista completa de ganadores Mejor Musical : Schmigadoon!

: Mejor Obra : Liberation

: Mejor Reposición de un Musical : Ragtime

: Mejor Reposición de una Obra : Arthur Miller’s Death of a Salesman

: Mejor Actor de un Musical : Joshua Henry - Ragtime

: Joshua Henry - Mejor Actor en una Obra : John Lithgow - Giant

: John Lithgow - Mejor Actriz de un Musical : Caissie Levy - Ragtime

: Caissie Levy - Mejor Actriz de una Obra : Lesley Manville - Edipo

: Lesley Manville - Mejor Actor Secundario en un Musical : Ali Louis Bourzgui - The Lost Boys

: Ali Louis Bourzgui - Mejor Actor Secundario en una Obra : Alden Ehrenreich - Becky Shaw

: Alden Ehrenreich - Mejor Actriz Secundaria en un Musical : Shoshana Bean - The Lost Boys

: Shoshana Bean - Mejor Actriz Secundaria en una Obra : Laurie Metcalf - Muerte de un viajante

: Laurie Metcalf - Mejor Dirección de un Musical : Zhailon Levingston y Bill Rauch - Cats: The Jellicle Ball

: Zhailon Levingston y Bill Rauch - Mejor Dirección de una Obra : Joe Mantello - Arthur Miller’s Death of a Salesman

: Joe Mantello - Mejor Partitura Original : Schmigadoon! - música y letra de Cinco Paul

: - música y letra de Cinco Paul Mejor Libreto : Schmigadoon! - Cinco Paul

: - Cinco Paul Mejor Coreografía : Omari Wiles y Arturo Lyons - Cats: The Jellicle Ball

: Omari Wiles y Arturo Lyons - Mejor Orquestación : Doug Besterman y Mike Morris - Schmigadoon!

: Doug Besterman y Mike Morris - Mejor Diseño Escénico en un Musical : Dane Laffrey - The Lost Boys

: Dane Laffrey - Mejor Diseño Escénico en una Obra : Chloe Lamford - Arthur Miller’s Death of a Salesman

: Chloe Lamford - Mejor Diseño de Vestuario en un Musical : Qween Jean - Cats: The Jellicle Ball

: Qween Jean - Mejor Diseño de Vestuario en una Obra : Jeff Mahshie - Ángeles caídos

: Jeff Mahshie - Mejor Diseño de Iluminación en un Musical : Jen Schriever y Michael Arden, The Lost Boys

: Jen Schriever y Michael Arden, Mejor Diseño de Iluminación en una Obra : Jack Knowles - Arthur Miller’s Death of a Salesman

: Jack Knowles - Mejor Diseño de Sonido de un Musical : Kai Harada - Ragtime

: Kai Harada - Mejor Diseño de Sonido de una Obra: Mikaal Sulaiman - Arthur Miller’s Death of a Salesman

John Lithgow ganó el Tony a Mejor Actor por su interpretación de Roald Dahl en Giant, una obra que revisita un controvertido periodo en la vida del escritor tras publicar un ensayo considerado antisemita. Lithgow destacó la relevancia de la pieza en el contexto actual: "Es el regalo que le damos al público, reflexionar sobre temas tan serios como el antisemitismo, la crueldad y el odio al otro".

La obra se produce a raíz de un debate más amplio en torno a la obra de Dahl, que fue revisada por su editor en 2023 para eliminar términos considerados ofensivos.

Broadway cerró una temporada exitosa con 14,6 millones de boletos vendidos y una recaudación de $1.900 millones, según la Broadway League.