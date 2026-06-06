Operación Spring Cleaning: cae un imperio criminal con más de 1.100 arrestos

Publicado por Alejandro Baños 6 de junio, 2026

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no cesa. Las autoridades confirmaron el arresto de más de 1.100 delincuentes y el decomiso de miles de armas de fuego y libras de drogas en el marco de la Operación Spring Cleaning.

En esta macrooperación, que se ha extendido durante tres meses, han participado fuerzas del orden a todos los niveles, desde locales y estatales hasta federales. Estuvo liderada por el FBI.

"La Operación Spring Cleaning representa nuestro compromiso total con la erradicación de este tipo de delitos violentos y la eliminación de las redes criminales que los facilitan", dijo el director del FBI, Kash Patel.

En un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) detalló los resultados de la Operación Spring Cleaning, que comenzó el 1 de marzo y terminó el 31 de mayo:

Más de 1.100 arrestados .

. Ejecución de más de 600 órdenes de registro .

. Presentación de más de 600 cargos .

. Decomiso de casi 1.000 armas de fuego ilegales -incluidas ametralladoras-.

-incluidas ametralladoras-. Incautación de más de 2.700 libras de drogas.

Entre los narcóticos incautados, el DOJ informó de que se hicieron con más de 1.100 libras de cocaína, casi 700 libras de metanfetamina y más de 100 libras de fentanilo.