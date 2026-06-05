Asesinan a James Handy, actor de "Top Gun: Maverick" y "Jumanji": el hijo de su novia lo apuñaló y confesó el crimen al 911 en una escalofriante llamada

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de junio, 2026

El actor estadounidense James Handy, conocido por su papel como bartender en "Top Gun: Maverick" y por su aparición en "Jumanji", fue asesinado a puñaladas este miércoles en el vecindario de Tarzana, en Los Ángeles. Tenía 81 años. La Policía de Los Ángeles (LAPD) identificó al presunto autor del crimen como el hijo de la novia del actor.

Según el comunicado policial, los agentes acudieron la mañana del miércoles a una vivienda en la cuadra 19200 de Erwin Street tras recibir una llamada al 911 con una confesión inquietante: el autor del crimen se identificó como "el hijo del hombre" y afirmó haber matado "al hombre del pecado". Al llegar, los oficiales encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la casa, con varias heridas de arma blanca en el pecho. Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

El sospechoso, identificado como Michael Gledhill, de 44 años, se entregó a los agentes que llegaron a la escena y les dijo que él era la persona que buscaban. Gledhill vivía en la misma vivienda junto a su madre, quien era novia de la víctima. Fue arrestado y fichado en la cárcel de Van Nuys bajo un cargo de asesinato, con una fianza fijada en dos millones de dólares. Las autoridades señalaron que, por el momento, consideran el hecho un incidente aislado que no representa un peligro para la comunidad. Aún no se han esclarecido las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Handy desarrolló una extensa carrera de casi cinco décadas en cine y televisión, con cerca de 150 créditos en su trayectoria. Su debut en pantalla llegó en 1977 con "Taps", y su trabajo más reciente fue precisamente el de "Top Gun: Maverick" (2022), donde interpretó a un bartender llamado Jimmy. En el cine también participó en "Logan", "Aracnofobia", "The Rocketeer" y "El veredicto", entre otras producciones. En "Jumanji" (1995), el clásico protagonizado por Robin Williams, dio vida a un fumigador.

En la pantalla chica, el actor tuvo papeles recurrentes en series como "Alias", "Melrose Place" y "NYPD Blue", y apareció como invitado en títulos como "The West Wing", "NCIS: Los Angeles", "Criminal Minds", "ER" y "The X-Files".

Un representante del actor confirmó su fallecimiento. "Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy", dijo.