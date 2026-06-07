Al menos doce personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de un festival en Toledo, Ohio

Publicado por Joaquín Núñez 7 de junio, 2026

Un tiroteo cerca en Toledo, Ohio, deja al menos doce personas heridas de bala, dos de ellas de gravedad. El hecho ocurrió cerca del Festival Old West End, un evento anual de música en vivo y recorridos por casas históricas en un distrito histórico de la ciudad.

Los disparos se efectuaron por la tarde, aproximadamente a las 5:30, hora local. Al llegar al lugar, las fuerzas del orden se encontraron con más de una decena de personas heridas que fueron trasladadas a centros de salud cercanos.

Joe Heffernan, subjefe de policía de Toledo, declaró ante la prensa y aseguró que hubo dos tiradores que "probablemente se disparaban entre sí". Todavía no están bajo custodia de las autoridades.

"Me preocupa profundamente la situación que se vive esta noche en Toledo. Los festivales de verano deberían ser espacios seguros en los que las familias puedan pasar tiempo juntas sin temor a la violencia", expresó el gobernador de Ohio, Mike DeWine.

"Fran y yo rezamos por todas las personas afectadas por el incidente ocurrido en el Old West End Festival, y confiamos en que las fuerzas del orden localizarán a los sospechosos implicados en este crimen sin sentido", añadió.

Kevin Berry, un veterano de la Marina que asistió al evento con amigos, le dijo a The Associated Press que todo ocurrió muy rápido. Mientras disfrutaba del festival, escuchó un grito de "todos al suelo". "Las personas que resultaron heridas se encontraban dispersas por la zona de la arboleda", añadió.