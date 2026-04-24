Trump confirma extensión del cese al fuego en el Líbano y advierte sobre el colapso interno de Irán

El presidente Trump y parte de su equipo escuchando a la prensa durante la reunión de hoy en la Casa Blanca.Brendan Smialowski/AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de abril, 2026

El presidente Donald Trump anunció este jueves una prórroga de tres semanas en el cese al fuego entre Israel y el Líbano tras lo que calificó como una "reunión histórica" en la Oficina Oval.

El encuentro contó con la participación de los embajadores de ambas naciones, así como del equipo de seguridad nacional de los Estados Unidos.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario detalló la composición de la mesa de trabajo. Participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y los embajadores Mike Huckabee (Israel) y Michel Issa (Líbano).

“¡La reunión fue muy buena! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah”, afirmó Trump. El mandatario añadió que el cese al fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas más.

El presidente también adelantó que recibirá próximamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun. “¡Fue un gran honor ser partícipe de esta reunión tan histórica!”, concluyó.

La asfixia económica y el vacío de poder en Teherán

Más allá del conflicto en el Líbano, Trump se refirió a la situación crítica que atraviesa el régimen iraní. Según el mandatario, la política de máxima presión y el bloqueo económico han llevado a Irán a una posición de desesperación.

“No les va bien económica ni financieramente, y no están haciendo ningún negocio debido al bloqueo. Quieren hacer un trato”, aseguró Trump durante un evento sobre precios de medicamentos en la Casa Blanca.

El presidente enfatizó que la campaña militar convencional ha sido devastadora para las fuerzas iraníes. “Hemos eliminado a sus militares. Hemos alcanzado cerca del 75% de nuestros objetivos”, señaló, justificando que las operaciones se detuvieron temprano debido al deseo de alcanzar la paz.

Trump también lanzó duras afirmaciones sobre la inestabilidad en la cúpula del poder iraní. “No sabemos quién es el líder en Irán porque Khamenei se ha ido. Se ha ido a pastos más verdes. Se ha ido, y todo su equipo se ha ido”, sostuvo el presidente, refiriéndose a las constantes purgas y cambios en el liderazgo de Teherán.

Firmeza nuclear y respuesta del régimen

El presidente fue tajante al descartar el uso de armamento nuclear por parte de Estados Unidos, al tiempo que garantizó que Irán jamás poseerá dicha tecnología.

“¿Por qué usaría un arma nuclear? Los hemos diezmado totalmente de forma convenciona,l sin ella”, explicó Trump a los periodistas. “Un arma nuclear nunca debería permitirse que sea utilizada por nadie”, agregó, subrayando que Irán “no va a tener la bomba nuclear”.

Por su parte, el régimen iraní intentó proyectar una imagen de unidad a través de Mojtaba Khamenei, quien respondió a las afirmaciones de Trump sobre las luchas internas entre "línea dura" y "moderados".

En una publicación en X, el líder iraní atribuyó los informes de fracturas a operaciones mediáticas externas. “Debido a la extraña unidad creada entre compatriotas, se ha producido una fractura en el enemigo”, afirmó Khamenei.

Sin embargo, Trump mantuvo su postura sobre el caos interno en Irán, describiendo una lucha encarnizada entre facciones que temen ser eliminadas. “¡La lucha interna es entre los 'de línea dura', que han estado perdiendo MAL en el campo de batalla, y los 'moderados' (que no son muy moderados), y es una LOCURA!”, publicó en sus redes sociales.