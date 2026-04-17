Juez del caso del asesinato de Charlie Kirk libera informe balístico: la bala no pudo vincularse al arma homicida, pero el casquillo sí

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de abril, 2026

El juez Tony Graf, quien supervisa el caso contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre de 2025, desclasificó esta semana un informe balístico de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) que había sido filtrado a los medios y generado mucha especulación sobre el caso.

El hallazgo más importante, sin dudas, es que los analistas no pudieron vincular de manera concluyente un fragmento de bala con la presunta arma homicida, pero sí confirmaron una coincidencia con el casquillo disparado.

El documento, que había sido presentado bajo sello por la defensa el 9 de enero, estaba adjunto a una moción en la que se solicitaba al tribunal bloquear pruebas adicionales sobre la evidencia. El juez Graf determinó que no había razón para mantenerlo clasificado, al no contener "información privada o inflamatoria".

¿Qué dice el informe y cómo se interpreta por los expertos?

El material analizado incluye un fragmento "deformado y dañado" de la cubierta de la bala, así como cuatro fragmentos de plomo recuperados durante la autopsia de Kirk. El ATF identificó el fragmento como de clase calibre .30, compatible con el rifle Mauser 98 30-06 de Robinson, pero no fue suficiente para una coincidencia concluyente.

Sin embargo, el casquillo recuperado cerca de la escena sí fue identificado como disparado por el rifle de Robinson.

Según dos fuentes de las fuerzas del orden citadas por Fox News, la razón por la que el ATF no pudo hacer la coincidencia es que la bala golpeó un hueso al impactar el cuerpo de Kirk y se fragmentó, perjudicando notoriamente la tarea de los investigadores. Los expertos señalaron que esto no es infrecuente en este tipo de casos.

Un apéndice del informe aclara que un resultado "inconcluso" significa que existe "una calidad y/o cantidad insuficiente de características individuales para identificar o excluir". Básicamente, que no sea concluyente el informe no exonera al acusado.

Tampoco una victoria para la defensa

El exagente del FBI Jason Pack habló con Fox News sobre el informe, explicando que la situación no es necesariamente un problema para los fiscales: "No es una victoria para la defensa. Es simplemente un vacío que la fiscalía está trabajando para resolver incorporando al FBI con tecnología más avanzada. Eso no es señal de que el caso de la fiscalía sea débil".

Los fiscales, por su parte, han alegado que pruebas de ADN separadas encontraron material genético consistente con el de Robinson en el arma, en una toalla y en tres de los cuatro cartuchos del rifle. Además, Robinson supuestamente le envió mensajes de texto a su pareja romántica, Lance Twiggs, discutiendo la intención de recuperar el rifle tras el crimen.

Robinson, de 22 años, está acusado de disparar a Kirk durante uno de sus clásicos eventos de debate con el público en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre de 2025, trepando a un techo cercano y disparando un solo tiro con un rifle. Kirk recibió el impacto en el cuello frente a una multitud de estudiantes y murió a causa de la herida.

Robinson enfrenta cargos de asesinato agravado y una posible pena de muerte. Se declaró inocente. Su audiencia preliminar está programada para el 17 de mayo.