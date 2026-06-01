Estados Unidos, México y Canadá anuncian medidas sanitarias coordinadas ante el riesgo del virus del Ébola durante el Mundial de 2026

Publicado por Williams Perdomo 1 de junio, 2026

Los Gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá anunciaron la implementación de medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del Ébola.

La decisión fue dada a conocer mediante una declaración conjunta emitida por los tres países, que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según el comunicado, el enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de los tres países y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante el torneo, al tiempo que se mantienen los viajes y el comercio transfronterizos.

Estados Unidos, México y Canadá señalaron que la salud y la seguridad de todas las personas en la región continúan siendo su máxima prioridad mientras Norteamérica se prepara para recibir a visitantes de todo el mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La declaración no proporciona detalles adicionales sobre las medidas específicas que serán aplicadas a los viajeros procedentes de las regiones identificadas con mayor riesgo de exposición al virus del Ébola.