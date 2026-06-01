Estados Unidos, México y Canadá anuncian medidas sanitarias coordinadas ante el riesgo del virus del Ébola durante el Mundial de 2026
La decisión fue dada a conocer mediante una declaración conjunta emitida por los tres países, que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Los Gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá anunciaron la implementación de medidas de salud pública coordinadas para los viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contraer el virus del Ébola.
La decisión fue dada a conocer mediante una declaración conjunta emitida por los tres países, que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Según el comunicado, el enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de los tres países y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante el torneo, al tiempo que se mantienen los viajes y el comercio transfronterizos.
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Estados Unidos, México y Canadá señalaron que la salud y la seguridad de todas las personas en la región continúan siendo su máxima prioridad mientras Norteamérica se prepara para recibir a visitantes de todo el mundo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La declaración no proporciona detalles adicionales sobre las medidas específicas que serán aplicadas a los viajeros procedentes de las regiones identificadas con mayor riesgo de exposición al virus del Ébola.
Estados Unidos activa controles de emergencia
El departamento emitió su máxima advertencia de viaje para los tres países de África Central —"Nivel 4: No viajar"— y también instó a los ciudadanos a "reconsiderar los viajes" a la vecina Ruanda.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que el riesgo para el territorio estadounidense seguía siendo bajo, pero estaban trabajando para evacuar de la República Democrática del Congo a un médico estadounidense que contrajo el virus y a otras seis personas para su observación.
Los titulares de pasaportes que no sean estadounidenses y que hayan viajado a Uganda, la República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días tendrán restringida la entrada a Estados Unidos, según informó el CDC.
También afirmó que estaba intensificando sus esfuerzos para ayudar a la RDC con expertos técnicos.