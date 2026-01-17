"Diligente, trabajador y justo": Tony Graf, el juez a cargo del juicio por el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Joaquín Núñez 16 de enero, 2026

En octubre de 2025 se confirmó que Tony Graf será el juez de uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos: el asesinato de Charlie Kirk. El principal sospechoso es Tyler Robinson, tiene 22 años fue acusado de homicidio agravado y la fiscalía solicitó la pena de muerte. Recientemente, Fox News habló con una serie de abogados sobre el pasado de Graf, a quien describieron como una persona criteriosa y apegada a la ley.

Graf, magistrado del Cuarto Distrito Judicial de Utah, cuenta con una extensa carrera como fiscal más no así como juez. Asumió su cargo en mayo del 2025, apenas unas semanas antes de que la acusación contra Robinson llegara a su tribunal.

Sin embargo, sus defensores, entre ellos otros abogados que trabajaron con él durante su etapa como fiscal, destacan su reputación de seriedad, diligencia y respeto por el proceso judicial.

"Es muy concienzudo, muy justo. Espero que se tome muy en serio su juramento al trabajar en este caso. Está familiarizado con el sistema de justicia penal. No creo que eso afecte sus decisiones de ninguna manera", dijo. "Decidirá con justicia, lo mejor que pueda, basándose en lo que tenga por delante", le dijo a Fox News Skye Lazaro, abogada defensora de Utah, quien conoce a Graf desde hace años.

Nathan Evershed, un abogado que trabajó anteriormente con Graf, describió al juez como una persona "muy diligente, muy trabajadora", alguien que "llegaba temprano, entendía sus casos y realmente se preocupaba por hacer lo correcto".

Sobre la experiencia del juez, le dijo a Fox News que acumula "años y miles de horas de experiencia en tribunales". "Ha comparecido ante un tribunal en numerosas ocasiones. Fue fiscal durante muchísimos años", señaló.

"Hay una curva de aprendizaje muy pronunciada entre ejercer la abogacía y estar en el estrado. Pero eso no significa que no vaya a hacer un buen trabajo, este caso estará bajo escrutinio durante años", añadió Lazaro.

A su vez, Evershed destacó la importancia del caso, tanto para Utah como para el país: "Este caso no solo es importante, sino que literalmente podría ser el caso legal más importante en la historia de Utah. Nunca antes había habido un caso como este de tanta trascendencia, no solo nacional sino internacional".

Por último, y teniendo en cuenta que se pide pena de muerte para Robinson, Evershed subrayó el carácter de Graf para manejar esa presión. "No es alguien que se arriesgue prematuramente a determinar ciertos resultados. Él comprende su función de moderación judicial y de garantizar que las cosas se gestionen adecuadamente", sentenció.