Un meteorito provocó un fuerte estruendo que alarmó a Massachusetts

Publicado por Williams Perdomo 31 de mayo, 2026

Un meteorito que viajaba a unos 120.000 kilómetros por hora se desintegró este sábado sobre Nueva Inglaterra, provocando un fuerte estruendo que alarmó a residentes de Massachusetts, Rhode Island y otras zonas del noreste.

De acuerdo con la NASA, citada por The New York Times, el objeto se fragmentó a unos 64 kilómetros de altura sobre la frontera entre Massachusetts y Nuevo Hampshire. La energía liberada durante la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los estruendos escuchados en la región.

Antes de conocerse la explicación oficial, numerosos residentes recurrieron a las redes sociales para especular sobre el origen del ruido, que llegó a sacudir ventanas y viviendas en distintos puntos del área de Boston.

El episodio se produjo apenas dos días después de otro fenómeno similar registrado en Carolina del Sur. Según The New York Times, cientos de personas reportaron haber escuchado un fuerte estruendo procedente del cielo el jueves por la tarde. Sin embargo, la NASA indicó posteriormente que ese caso no había sido causado por un meteorito, aunque no descartó otras posibilidades, como la caída de basura espacial o satélites.

Carl W. Hergenrother, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Meteoros, explicó al diario que este tipo de encuentros entre pequeños asteroides y la Tierra ocurren aproximadamente media docena de veces al año en Estados Unidos continental. Según el especialista, los reportes sobre el fenómeno del sábado se extendieron desde Quebec hasta Maryland.