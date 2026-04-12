ANÁLISIS
La verdadera fuerza del 'melting pot': cuando una identidad compartida supera al origen étnico
Un análisis histórico desmonta el mito de que la asimilación fue más efectiva en las grandes ciudades diversas: en realidad, la integración avanzó con mayor fuerza allí donde existía una identidad colectiva —religiosa, regional o cultural— capaz de superar las fronteras étnicas y favorecer una mezcla social auténtica entre grupos.
La mitología nacional sobre la asimilación y el melting pot está profundamente anclada en la experiencia urbana del Noreste, donde durante décadas se asumió que las grandes ciudades multiculturales, con su mezcla constante de lenguas, costumbres y comunidades inmigrantes, constituían el escenario ideal para integrar a los recién llegados.
Sin embargo, los datos del Censo entre 1880 y 1930 cuentan una historia muy diferente. Según un análisis detallado publicado en City Journal (CJ), los estados del Noreste con mayor concentración inmigrante —Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey— registraron tasas más bajas de matrimonios entre diferentes grupos étnicos o generaciones, la medida más concreta de asimilación real, mientras que estados con menor presencia inmigrante como Wyoming, Montana y Mississippi mostraron tasas notablemente más altas.
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"Wyoming, Oregón y Washington registraron tasas entre 15 y 27 puntos porcentuales por encima de lo que se esperaría según su nivel de concentración. Georgia, Mississippi y Alabama superaron las expectativas basadas en concentración entre 10 y 16 puntos porcentuales".
En contraste con los estados que superaron ampliamente lo esperado, "Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey mostraron tasas de matrimonios mixtos entre 2 y 8 puntos porcentuales por debajo del umbral esperado", una diferencia que subraya la particularidad del patrón en esa región.
Según el estudio, de los datos surgieron tres condiciones esenciales para el éxito del crisol cultural: "la reducción de los enclaves étnicos debido a la reducción de la inmigración, una identidad regional o local fuerte que trascienda la etnicidad y culturas regionales que suavizaran las presiones comunitarias de origen étnico".
El factor más poderoso: una identidad que trasciende a la etnia
Entre todos los hallazgos, uno destacó con especial fuerza: "una identidad compartida que trascendía la etnicidad resultó ser más poderosa que cualquier otro factor presente en los datos".
El caso más claro y contundente es el de Utah, que se posicionó como el estado con las tasas más altas de matrimonios mixtos en todo el país. Esta diferencia no se explica por la dispersión geográfica ni por la baja concentración, sino por la poderosa influencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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En Utah, la identidad religiosa mormona superaba con creces el origen nacional. Ser mormón era más importante que ser sueco, danés o alemán. De acuerdo con el análisis, esa identidad compartida actuó como un diluyente efectivo de las fronteras étnicas.
"Los estadounidenses de origen sueco tenían una tasa de matrimonios mixtos del 85% en Utah, pero solo del 45% en Minnesota, a pesar de estar menos de la mitad de concentrados en Utah. Los estadounidenses de origen alemán registraban una tasa del 78% en Utah, frente al 37% en Minnesota y al 29% en Wisconsin".
Culturas regionales que suavizan las presiones étnicas
Las culturas del Oeste americano y del Sur profundo jugaron un papel clave en acelerar la integración de los inmigrantes. En el Oeste, una mentalidad de "nuevos comienzos" y la escasez de redes étnicas organizadas redujeron las presiones sociales del grupo, dando a los hijos de inmigrantes mayor libertad para elegir pareja fuera de su comunidad.
En el Sur, los inmigrantes y sus descendientes se integraron a una identidad regional fuerte basada en el territorio y la historia compartida, lo que diluyó las lealtades puramente étnicas y facilitó su incorporación a la sociedad estadounidense.
"En ambos casos, el resultado fue una integración más rápida en la corriente principal estadounidense que en el Noreste, la región más asociada en la memoria colectiva con la experiencia inmigrante".
El peso de las instituciones étnicas frenó la integración
En contraste, la dinámica cultural del alto Medio Oeste y del Noreste actuó como un freno para la integración. En estados como Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte, las comunidades de origen escandinavo y alemán conservaron tasas muy bajas de matrimonios fuera del grupo, incluso cuando su presencia no era especialmente alta.
"Estas comunidades escandinavas y alemanas construyeron verdaderos ecosistemas étnicos, con iglesias luteranas que ofrecían servicios en noruego, periódicos en alemán de amplia circulación y salones sociales comunitarios que organizaban la vida colectiva desde el nacimiento hasta la muerte".
En el Noreste, las tasas de matrimonios fuera del grupo eran bajas porque diversas comunidades inmigrantes contaban con una sólida red institucional —parroquias irlandesas, asociaciones italianas y escuelas franco-canadienses— que les permitió mantener sus identidades y límites étnicos incluso sin ser poblaciones especialmente numerosas.
El factor decisivo era el poder institucional y, sobre todo, la existencia o ausencia de una identidad colectiva superior.
Cómo una Ley diluyó los enclaves étnicos y aceleró la integración
El acontecimiento más importante que aumentó la probabilidad de que los italianos —y otros grupos— contrajeran matrimonio fuera de su comunidad no fue un fenómeno cultural espontáneo, sino el resultado directo de una medida legislativa.
La aprobación de la Ley de Inmigración de 1924 redujo drásticamente la llegada de inmigrantes procedentes del sur y del este de Europa, interrumpiendo el flujo constante que durante décadas había alimentado y reforzado los enclaves étnicos en el país.
"Los hijos de inmigrantes se encontraron con menos personas de su mismo origen con quienes casarse, menos instituciones que funcionaran en la lengua de sus padres y mayores incentivos para integrarse en la corriente principal angloparlante".
En ese nuevo escenario, los hijos de inmigrantes se vieron empujados a integrarse más plenamente en la sociedad mayoritaria angloparlante, tanto por necesidad como por oportunidad. La combinación de enclaves más dispersos y un entorno cada vez más orientado al inglés favoreció que los matrimonios mixtos se volvieran más comunes y que la asimilación cultural avanzara con mayor rapidez.