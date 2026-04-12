La verdadera fuerza del 'melting pot': cuando una identidad compartida supera al origen étnico

Publicado por Carlos Dominguez 12 de abril, 2026

La mitología nacional sobre la asimilación y el melting pot está profundamente anclada en la experiencia urbana del Noreste, donde durante décadas se asumió que las grandes ciudades multiculturales, con su mezcla constante de lenguas, costumbres y comunidades inmigrantes, constituían el escenario ideal para integrar a los recién llegados.

Sin embargo, los datos del Censo entre 1880 y 1930 cuentan una historia muy diferente. Según un análisis detallado publicado en City Journal (CJ), los estados del Noreste con mayor concentración inmigrante —Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey— registraron tasas más bajas de matrimonios entre diferentes grupos étnicos o generaciones, la medida más concreta de asimilación real, mientras que estados con menor presencia inmigrante como Wyoming, Montana y Mississippi mostraron tasas notablemente más altas.

"Wyoming, Oregón y Washington registraron tasas entre 15 y 27 puntos porcentuales por encima de lo que se esperaría según su nivel de concentración. Georgia, Mississippi y Alabama superaron las expectativas basadas en concentración entre 10 y 16 puntos porcentuales".

En contraste con los estados que superaron ampliamente lo esperado, "Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey mostraron tasas de matrimonios mixtos entre 2 y 8 puntos porcentuales por debajo del umbral esperado", una diferencia que subraya la particularidad del patrón en esa región.

Según el estudio, de los datos surgieron tres condiciones esenciales para el éxito del crisol cultural: "la reducción de los enclaves étnicos debido a la reducción de la inmigración, una identidad regional o local fuerte que trascienda la etnicidad y culturas regionales que suavizaran las presiones comunitarias de origen étnico".

El factor más poderoso: una identidad que trasciende a la etnia

Entre todos los hallazgos, uno destacó con especial fuerza: "una identidad compartida que trascendía la etnicidad resultó ser más poderosa que cualquier otro factor presente en los datos".

El caso más claro y contundente es el de Utah, que se posicionó como el estado con las tasas más altas de matrimonios mixtos en todo el país. Esta diferencia no se explica por la dispersión geográfica ni por la baja concentración, sino por la poderosa influencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

En Utah, la identidad religiosa mormona superaba con creces el origen nacional. Ser mormón era más importante que ser sueco, danés o alemán. De acuerdo con el análisis, esa identidad compartida actuó como un diluyente efectivo de las fronteras étnicas.

"Los estadounidenses de origen sueco tenían una tasa de matrimonios mixtos del 85% en Utah, pero solo del 45% en Minnesota, a pesar de estar menos de la mitad de concentrados en Utah. Los estadounidenses de origen alemán registraban una tasa del 78% en Utah, frente al 37% en Minnesota y al 29% en Wisconsin".

Culturas regionales que suavizan las presiones étnicas

Las culturas del Oeste americano y del Sur profundo jugaron un papel clave en acelerar la integración de los inmigrantes. En el Oeste, una mentalidad de "nuevos comienzos" y la escasez de redes étnicas organizadas redujeron las presiones sociales del grupo, dando a los hijos de inmigrantes mayor libertad para elegir pareja fuera de su comunidad.

En el Sur, los inmigrantes y sus descendientes se integraron a una identidad regional fuerte basada en el territorio y la historia compartida, lo que diluyó las lealtades puramente étnicas y facilitó su incorporación a la sociedad estadounidense.

"En ambos casos, el resultado fue una integración más rápida en la corriente principal estadounidense que en el Noreste, la región más asociada en la memoria colectiva con la experiencia inmigrante".

El peso de las instituciones étnicas frenó la integración

En contraste, la dinámica cultural del alto Medio Oeste y del Noreste actuó como un freno para la integración. En estados como Wisconsin, Minnesota y Dakota del Norte, las comunidades de origen escandinavo y alemán conservaron tasas muy bajas de matrimonios fuera del grupo, incluso cuando su presencia no era especialmente alta.

"Estas comunidades escandinavas y alemanas construyeron verdaderos ecosistemas étnicos, con iglesias luteranas que ofrecían servicios en noruego, periódicos en alemán de amplia circulación y salones sociales comunitarios que organizaban la vida colectiva desde el nacimiento hasta la muerte".

En el Noreste, las tasas de matrimonios fuera del grupo eran bajas porque diversas comunidades inmigrantes contaban con una sólida red institucional —parroquias irlandesas, asociaciones italianas y escuelas franco-canadienses— que les permitió mantener sus identidades y límites étnicos incluso sin ser poblaciones especialmente numerosas.

El factor decisivo era el poder institucional y, sobre todo, la existencia o ausencia de una identidad colectiva superior.