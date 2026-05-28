Caso Matthew Perry: condenado a prisión el asistente que inyectó la droga que mató al actor

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2026

Nuevo capítulo en el caso de la muerte de Matthew Perry. El asistente personal que le inyectaba la ketamina que mató al actor de Friends fue condenado a 41 meses de prisión en California.

Kenneth Iwamasa se declaró culpable de conspiración para traficar con sustancias ilegales en agosto de 2024. Ahora, la justicia ha dictado su condena.

Iwamasa fue una de las personas más cercanas a Perry durante años. De hecho, la madre del actor, Suzanne Morrison, llegó a definir al asistente como "el guardián" de su hijo.

"El trabajo más importante de Kenny, de lejos, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción", dijo Morrison. "Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio".

La defensa de Iwamasa señaló que su cliente era un empleado de Perry obligado a acatar las órdenes del actor. "No podía decir no. Esa incapacidad tuvo consecuencias trágicas", subrayaron los abogados del asistente.

Caso Matthew Perry: cinco condenados a prisión

Con Iwamasa, ya son cinco los condenados a prisión por el caso de la muerte de Perry.

Primero fueron Salvador Plasencia y Mark Chavez, dos médicos que se aprovecharon de la adición del intérprete, que fueron condenados a dos años y medio y a ocho meses -en régimen domiciliario-, respectivamente, en diciembre de 2025.

Meses después, en abril, Jasveen Sangha -conocida como La Reina de la Ketamina- fue condenada a 15 años de prisión por suministrar la dosis que provocó la muerte de Perry.

Por último, en mayo, Erik Fleming -un intermediario que ayudó a suministrar la droga que acabó con la vida del actor de Friends- recibió una condena de dos años de prisión.