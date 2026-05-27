La alerta gratuita para detectar trámites de pasaporte de menores: cómo funciona y quiénes pueden usarla

Servicio de Pasaportes del Departamento de Estado con un nuevo pasaporte estadounidense en blanco (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 27 de mayo, 2026

El Departamento de Estado mantiene activo un sistema gratuito que permite a padres y tutores legales recibir una alerta inmediata si alguien intenta tramitar un pasaporte estadounidense a nombre de un menor. La herramienta, diseñada para prevenir casos de sustracción internacional infantil y conflictos de custodia, funciona como un mecanismo de aviso temprano y busca añadir una capa adicional de control antes de la emisión del documento.

Se trata del Children’s Passport Issuance Alert Program (CPIAP), un programa administrado por la Oficina de Asuntos Infantiles del Departamento de Estado que permite registrar a menores ciudadanos estadounidenses para monitorear solicitudes de pasaporte realizadas a su nombre. Según la información oficial, el servicio es gratuito y está dirigido exclusivamente a ciudadanos estadounidenses menores de 18 años.

Una herramienta creada para prevenir sustracciones internacionales

La medida cobra especial relevancia en casos de disputas familiares o situaciones en las que uno de los progenitores teme una posible salida del país sin autorización. El objetivo del CPIAP es generar una alerta cuando se inicia un trámite de pasaporte para un menor inscrito, permitiendo que los adultos con autoridad legal conozcan la gestión y puedan actuar con rapidez.

El Departamento de Estado considera el sistema una de las herramientas más eficaces para prevenir secuestros parentales internacionales. Cuando un niño se encuentra registrado, las autoridades verifican si se cumplió el requisito de consentimiento parental correspondiente y notifican al padre o tutor que realizó la inscripción.

Sin embargo, el organismo subraya que el programa no sustituye una orden judicial ni funciona como una restricción migratoria automática. Se trata de un mecanismo administrativo de prevención y seguimiento.

Quién puede registrar a un menor

La inscripción puede ser realizada por:

Un padre o tutor legal.

Fuerzas de seguridad.

Tribunales.

Servicios de protección infantil.

Personas autorizadas legalmente para actuar en nombre de un progenitor, incluidos abogados o familiares autorizados.

La inscripción permanece vigente hasta que el menor cumple 18 años; una vez alcanzada esa edad, el registro se elimina automáticamente.

Cómo se realiza el trámite

Para registrar a un menor es necesario completar el formulario DS-3077, presentando una solicitud individual por cada niño o adolescente. La documentación requerida incluye una identificación oficial con fotografía y firma —como licencia de conducir o pasaporte— y pruebas que acrediten la relación legal con el menor.

Entre los documentos aceptados se encuentran:

Acta o certificado de nacimiento.

Órdenes judiciales de custodia o tutela.

Decretos de adopción.

Declaraciones de paternidad.

Otros documentos legales equivalentes.

La documentación puede enviarse por correo electrónico a PreventAbduction1@state.gov o por correo postal a la Oficina de Asuntos Infantiles del Departamento de Estado en Washington. La agencia también solicita mantener actualizados teléfonos, correos electrónicos y cualquier resolución judicial nueva relacionada con custodia u órdenes de protección.

Qué puede hacer -y qué no- el sistema

Una vez que el menor queda incorporado al programa, el Departamento de Estado puede monitorear nuevas solicitudes de pasaporte y avisar al adulto responsable cuando detecta un trámite en curso. Además, puede informar si el menor ya posee un pasaporte estadounidense vigente.

Pero las autoridades también establecen límites claros.

El programa:

No bloquea automáticamente la emisión de un pasaporte.

automáticamente la emisión de un pasaporte. No impide por sí solo que un menor viaje si ya tiene un documento válido.

si ya tiene un documento válido. No monitorea pasaportes emitidos por otros países.

pasaportes emitidos por otros países. No puede intervenir sobre documentos extranjeros en casos de doble nacionalidad.

La advertencia es especialmente importante para familias con hijos que poseen ciudadanía de más de un país, ya que un pasaporte extranjero puede quedar fuera del alcance del sistema estadounidense.