Publicado por Joaquín Núñez 27 de mayo, 2026

Una explosión de un tanque químico en una planta papelera de Washington dejó al menos dos muertos y nueve desaparecidos. El hecho tuvo lugar en las instalaciones de Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, una ciudad ubicada en la frontera sur de los estados de Washington y Oregón.

La explosión provocó quemaduras químicas, lesiones por inhalación y traumatismos en múltiples trabajadores. Incluso un bombero resultó herido durante las tareas de emergencia. Hasta el momento, las autoridades aseguraron que no existe una amenaza inmediata para la población. Sin embargo, recomendaron evitar las áreas próximas al derrame mientras continúan las evaluaciones ambientales.

Según informó el Departamento de Bomberos de Longview, no se reportaron nuevos heridos ni nuevas víctimas, aunque todavía no se recuperaron los cuerpos de los desaparecidos: "A medida que se recuperen los cuerpos, se someterán a un proceso de descontaminación antes de ser trasladados a la oficina del forense del condado de Cowlitz para su identificación y para notificar a las familias".

"La oficina del forense publicará una lista de nombres y facilitará un punto de contacto cuando se hayan recuperado todos los cuerpos y se hayan completado las notificaciones a las familias", añadió el Departamento en un comunicado.

Además, precisaron que el accidente se habría producido tras la ruptura de un tanque que contenía licor blanco, un producto químico que se utiliza habitualmente en el procesamiento de papel y celulosa, y que está compuesto por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio.

Jeff Wilson, senador estatal de Washington, declaró luego de la explosión. "Es una tragedia enorme, el peor de los escenarios. Todo el mundo va a tener un montón de preguntas, como es lógico. Cada una de esas preguntas merece una respuesta. Va a llevar un poco de tiempo", expresó el legislador en diálogo con el programa Think Out Loud de OPB.

Según datos del Departamento de Ecología del estado de Washington, la planta de Nippon Dynawave Packaging es uno de los principales empleadores de Longview y cuenta con cerca de 1.000 trabajadores.